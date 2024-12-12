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Ася Карпова
Midjourney

Midjourney выпустила инструмент для проработки виртуальных миров с генератором картинок — холст Patchwork

Пригодится создателям игр, сценаристам и писателям.

Источник: Midjourney
  • Интерфейс Patchwork выглядит, как холст с «песочницами» для создания виртуальных миров. Это интерактивные мудборды с изображениями персонажей и локаций. Модель сама предложит изначальный вид мира по описанию, после чего его можно отредактировать.
Пользователь просит модель создать «мир кошек» и делает «портал» — ссылку, которая ведёт на него из пространства холста. Источник: Midjourney
  • Можно загрузить свои изображения персонажей и локаций или сгенерировать их с помощью ИИ-модели по текстовому описанию.
Пользователь генерирует персонажа по запросу: «Красивая японка поёт в разрушенном городе в стиле киберпанк, недалёкое будущее». Источник: LUTA＠AI
  • Инструмент «Ссылка» связывает картинку и карточку с описанием героя или его ролью в сюжете.
Источник: Midjourney
  • Есть возможность просматривать созданный мир в онлайне или сохранить в формате JSON.
  • На общем холсте можно «встретить» других пользователей и пригласить для совместной работы над миром — они появятся в разделе Recently met.
  • Инструмент доступен бесплатно на сайте. Учётная запись Midjourney должна быть привязана к Google-аккаунту. Также компания выпустила гайд для пользователей.

#новости #midjourney

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11
16 комментариев
Alexey Therm

охуеть

10
1
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Илай Макс

охуетьЧто охуеть то? Залупа какая-то

2
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Женя Мошинков

Интересно, а без впн работать будет?

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Alexander Semenov

Вот чего реально не хватало

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Z. Stolbov

В зуме недавно что-то похожее появилось

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Вадим Д.

Охренеть как круто 🤘🏻🔥
Просто бомбическая штука, дайте две!

1
1
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Egsis

Вернёшь - Я специалист и 3 выдадим, но только в одни руки)))

1
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