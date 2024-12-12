Пригодится создателям игр, сценаристам и писателям.Источник: MidjourneyИнтерфейс Patchwork выглядит, как холст с «песочницами» для создания виртуальных миров. Это интерактивные мудборды с изображениями персонажей и локаций. Модель сама предложит изначальный вид мира по описанию, после чего его можно отредактировать.Пользователь просит модель создать «мир кошек» и делает «портал» — ссылку, которая ведёт на него из пространства холста. Источник: Midjourney Можно загрузить свои изображения персонажей и локаций или сгенерировать их с помощью ИИ-модели по текстовому описанию.Пользователь генерирует персонажа по запросу: «Красивая японка поёт в разрушенном городе в стиле киберпанк, недалёкое будущее». Источник: LUTA＠AIИнструмент «Ссылка» связывает картинку и карточку с описанием героя или его ролью в сюжете.Источник: MidjourneyЕсть возможность просматривать созданный мир в онлайне или сохранить в формате JSON.На общем холсте можно «встретить» других пользователей и пригласить для совместной работы над миром — они появятся в разделе Recently met.Инструмент доступен бесплатно на сайте. Учётная запись Midjourney должна быть привязана к Google-аккаунту. Также компания выпустила гайд для пользователей.#новости #midjourney
охуеть
охуетьЧто охуеть то? Залупа какая-то
Интересно, а без впн работать будет?
Вот чего реально не хватало
В зуме недавно что-то похожее появилось
Охренеть как круто 🤘🏻🔥
Просто бомбическая штука, дайте две!
Вернёшь - Я специалист и 3 выдадим, но только в одни руки)))