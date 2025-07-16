В Финляндии вступил в силу закон о запрете на сделки с земельными участками для граждан России и Беларуси

Но он не затрагивает жильё в многоквартирных домах.Источник: BloombergМинистр обороны Финляндии Антти Хаккянен 15 июля 2025 года сообщил о вступлении в силу закона, который запрещает гражданам России и Беларуси проводить сделки с «недвижимостью». По его словам, реформа направлена на «укрепление безопасности Финляндии».В финской правовой системе недвижимостью считаются земельные участки — к ней не относятся квартиры в многоквартирных домах.Запрет распространяется на граждан России и Беларуси, не проживающих в Финляндии, а также на юрлиц, зарегистрированных в этих странах. Лицам с двойным гражданством или ВНЖ Финляндии нужно получать специальное разрешение для проведения сделок.Запрет коснётся граждан России и Беларуси, не проживающих в Финляндии, а также юрлиц, зарегистрированных в этих странах. Лицам с двойным гражданством или ВНЖ Финляндии необходимо будет получить специальное разрешение для проведения сделок с недвижимостью.Парламент Финляндии одобрил запрет в апреле 2025 года. По состоянию на сентябрь 2024-го минобороны страны насчитывало в Финляндии около 3500 участков, принадлежащих россиянам.В июне 2025 года парламент Латвии одобрил закон «об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который также затрагивает граждан России и Беларуси.#новости