Прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей в 2022-м Статьи редакции
По мнению ЦБ, показатель увеличился за счёт «роста бизнеса, доходов от валютной переоценки и снижения стоимости риска».
- Прибыль банков за декабрь 2023 года составила в четыре раза меньше, чем в ноябре, — 64 млрд рублей против 269 млрд, сообщил Банк России. Среди причин — рост отчислений в резервы и операционных расходов, включая затраты на рекламу и премиальные выплаты. Последнее — типичная ситуация для конца года, говорится в обзоре регулятора.
- По словам главы департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, финансовые организации накопили «достаточный запас капитала для комфортного выхода из послаблений и роста кредитования».
- Количество прибыльных банков снизилось с 252 в ноябре до 219 в декабре — это 68% от общего числа. По итогам всего 2023 года оно составило 292 (90%). Из крупных игроков о финансах за весь год отчитался только «Сбер» — по РСБУ: по собственным данным, он получил 1,5 трлн рублей прибыли.
- По итогам 2024 года прибыль банков может составить 2,3-2,8 трлн рублей, заявил Данилов, сославшись на то, что 2023 год «был в определённом смысле аномальным». По его словам, в 2024-м расходы на резервы вырастут, а маржа на фоне роста ставок и конкуренции «чуть снизится».
- Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль сектора составила 2,363 трлн рублей против 1,608 трлн в 2020 году, а долю прибыльных организаций оценивали в 98%.
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По мнению ЦБ, показатель увеличился за счёт роста бизнеса – так громко я ещё ни разу не смеялся! 🤣
Нам тоже интересно какого бизнеса)))
Банковского же
Зачем мы прислуживаем таким олухам, зарплаты им платим с налогов? Почему это скот никто не рискнет разогнать?
Могу пролидировать
Эй, разжигатель, сначала разберись, откуда банкир ЗП берет. Налоги он платит. На работу устройся, или эльфам на жизь хватает?
Я работаю, честно плачу налоги, меня не устраивает что происходит в моей стране, мои действия?
Вы тут как идиоты, шутки только можете шутить
Весь виси под статью хотите подогнать? ХитрО!
Причин роста прибыли много, но главные - это валютная переоценка (это очень большой вклад в прибыль), сильный рост комиссий (банки теперь гребут по полной за переводы с клиентов), бюджетный импульс и неадекватный разгон ипотеки на хайпе и инфляции, и, в целом, набор кредитов.
Мое мнение - все это в будущем только к плохим последствиям приведет как для экономики, так и для банков. В этом году прибыль будет куда меньше, думаю, даже меньше, чем они ожидают. И вообще рисков в банковском секторе теперь довольно много, а высокая ставка надолго.
Банки выступают за валютную переоценку - это халявные деньги
Конечно, халявные и не показатель эффективного бизнеса. Тот же ВТБ в основном на этом и поднялся в прошлом году)
Так банковского бизнеса
Население обнищало на ту же сумму.
Безудержная радость удерживает россиян от выхода на улицы, дабы в едином порыве вознести благодарность властям за поддержку нуждающихся 👍🏻
Население обнищало, Вадим Д. потупел. Стабильность
А по мнению Невероятного Блондина, за счет ухода иностранных и банков и перекладывания денег с их счетов, на счета местных банков.
Все порадовались за них ???
Но не от всей души, не от всего сердца.
За каждого миллиардера радоваться, улыбка со рта не слезет
Зачем за каждого, только за ответственных, патриотизм же!
Тогда за отечественных
Российский миллиардер — по-умолчанию патриот, так что не радоваться за патриота — быть русофобом!
Вася Иванов стал беднее, а владельцы банков наоборот богаче на эту сумму. Так что в общем ничего не изменилось
Так Вася ж зато с Айфоном теперь
конечно, правда за частую с позапрошлогодним
Ну это не страшно, главное доступный кредит)
А без кредитов, рискнешь? На свои 50к/мес
Пхах. 15 лет назад последний раз брал что-то в кредит
Ну у меня конечно первый вопрос который возник, сколько из этих денег они расфасовали по карманам
Всё, что заработали, всё их. При чем тут расфасовка
Получается рублей теперь много и хватит всем?
Рублей много и возможно будет ещё больше, но всем точно не хватит.
В этом и проблема, что рублей много, а ценность этих рублей величина растущая в противоположную сторону
Прям аще радость берет /s
Это просто Полина 3 трлн рублей внесла на карточку.
Ты дебил
За счёт льготной ипотеки, что-ли?
И не только)
За счет лучшей в мире ИТшечки и ЦБшечки
Акция "мат. капитал - возьми ипотеку, получи скидку" сделала своё дело.
СВО СВОй, а миллиардеры миллиардерят по расписанию.
Список Форбс чекнуть, так наши озолотились, а инвесторы пусть лапу сосут.
Рад за них, но не от всего сердца
только запилил пост на эту тему - https://vc.ru/u/2735092-lyudi-i-dengi/1008044-obnaruzheny-parazity-poedayushchie-dengi