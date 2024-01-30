Деньги
Полина Лааксо

Прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей в 2022-м Статьи редакции

По мнению ЦБ, показатель увеличился за счёт «роста бизнеса, доходов от валютной переоценки и снижения стоимости риска».

  • Прибыль банков за декабрь 2023 года составила в четыре раза меньше, чем в ноябре, — 64 млрд рублей против 269 млрд, сообщил Банк России. Среди причин — рост отчислений в резервы и операционных расходов, включая затраты на рекламу и премиальные выплаты. Последнее — типичная ситуация для конца года, говорится в обзоре регулятора.
  • По словам главы департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, финансовые организации накопили «достаточный запас капитала для комфортного выхода из послаблений и роста кредитования».
  • Количество прибыльных банков снизилось с 252 в ноябре до 219 в декабре — это 68% от общего числа. По итогам всего 2023 года оно составило 292 (90%). Из крупных игроков о финансах за весь год отчитался только «Сбер» — по РСБУ: по собственным данным, он получил 1,5 трлн рублей прибыли.
Источник: ЦБ
  • По итогам 2024 года прибыль банков может составить 2,3-2,8 трлн рублей, заявил Данилов, сославшись на то, что 2023 год «был в определённом смысле аномальным». По его словам, в 2024-м расходы на резервы вырастут, а маржа на фоне роста ставок и конкуренции «чуть снизится».
  • Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль сектора составила 2,363 трлн рублей против 1,608 трлн в 2020 году, а долю прибыльных организаций оценивали в 98%.
Деньги
Маша Цепелева
Прибыль российских банков в 2022-м упала в 12 раз год к году Статьи редакции

Показатель оказался самым низким за семь лет.

#новости #цб

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44 комментария
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 Rigos

По мнению ЦБ, показатель увеличился за счёт роста бизнеса – так громко я ещё ни разу не смеялся! 🤣

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A V

Нам тоже интересно какого бизнеса)))

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Алеоп

Банковского же

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Mikhail

Зачем мы прислуживаем таким олухам, зарплаты им платим с налогов? Почему это скот никто не рискнет разогнать?
Могу пролидировать

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Алеоп

Эй, разжигатель, сначала разберись, откуда банкир ЗП берет. Налоги он платит. На работу устройся, или эльфам на жизь хватает?

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Mikhail

Я работаю, честно плачу налоги, меня не устраивает что происходит в моей стране, мои действия?

Вы тут как идиоты, шутки только можете шутить

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Вадим Д.

Весь виси под статью хотите подогнать? ХитрО!

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Частный инвестор

Причин роста прибыли много, но главные - это валютная переоценка (это очень большой вклад в прибыль), сильный рост комиссий (банки теперь гребут по полной за переводы с клиентов), бюджетный импульс и неадекватный разгон ипотеки на хайпе и инфляции, и, в целом, набор кредитов.

Мое мнение - все это в будущем только к плохим последствиям приведет как для экономики, так и для банков. В этом году прибыль будет куда меньше, думаю, даже меньше, чем они ожидают. И вообще рисков в банковском секторе теперь довольно много, а высокая ставка надолго.

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Denis Azarenko

Банки выступают за валютную переоценку - это халявные деньги

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Частный инвестор

Конечно, халявные и не показатель эффективного бизнеса. Тот же ВТБ в основном на этом и поднялся в прошлом году)

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Gri

Так банковского бизнеса

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Вадим Д.

Население обнищало на ту же сумму.
Безудержная радость удерживает россиян от выхода на улицы, дабы в едином порыве вознести благодарность властям за поддержку нуждающихся 👍🏻

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Андрей Панов

Население обнищало, Вадим Д. потупел. Стабильность

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Невероятный Блондин
По мнению ЦБ, показатель увеличился за счёт «роста бизнеса

А по мнению Невероятного Блондина, за счет ухода иностранных и банков и перекладывания денег с их счетов, на счета местных банков.

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A V

Все порадовались за них ???

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Арам Манучарян

Но не от всей души, не от всего сердца.

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Алеоп

За каждого миллиардера радоваться, улыбка со рта не слезет

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Похер

Зачем за каждого, только за ответственных, патриотизм же!

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Алеоп

Тогда за отечественных

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Похер

Российский миллиардер — по-умолчанию патриот, так что не радоваться за патриота — быть русофобом!

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Дмитрий Зима

Вася Иванов стал беднее, а владельцы банков наоборот богаче на эту сумму. Так что в общем ничего не изменилось

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Алеоп

Так Вася ж зато с Айфоном теперь

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Дмитрий Зима

конечно, правда за частую с позапрошлогодним

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Алеоп

Ну это не страшно, главное доступный кредит)

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Mikhail

А без кредитов, рискнешь? На свои 50к/мес

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Алеоп

Пхах. 15 лет назад последний раз брал что-то в кредит

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Janie
3,3 трлн рублей

Ну у меня конечно первый вопрос который возник, сколько из этих денег они расфасовали по карманам

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Алеоп

Всё, что заработали, всё их. При чем тут расфасовка

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Колян

Получается рублей теперь много и хватит всем?

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Михаил Нутрихин

Рублей много и возможно будет ещё больше, но всем точно не хватит.

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Mikhail

В этом и проблема, что рублей много, а ценность этих рублей величина растущая в противоположную сторону

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Я сказал свое имя машине

Прям аще радость берет /s

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Maxim Fox

Это просто Полина 3 трлн рублей внесла на карточку.

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debil
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Mikhail

Ты дебил

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Дар Ветер

За счёт льготной ипотеки, что-ли?

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Частный инвестор

И не только)

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Подментованный кот

За счет лучшей в мире ИТшечки и ЦБшечки

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Мария Шабалина

Акция "мат. капитал - возьми ипотеку, получи скидку" сделала своё дело.

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Сергей И

СВО СВОй, а миллиардеры миллиардерят по расписанию.

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Михаил Нутрихин

Список Форбс чекнуть, так наши озолотились, а инвесторы пусть лапу сосут.

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Gri

Рад за них, но не от всего сердца

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Подментованный кот
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Люди и деньги

только запилил пост на эту тему - https://vc.ru/u/2735092-lyudi-i-dengi/1008044-obnaruzheny-parazity-poedayushchie-dengi

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