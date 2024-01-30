Nvidia и другие инвесторы вложили $150 млн в разработчика чат-ботов для бизнеса Kore.ai Статьи редакции
Он предлагает фирмам уже готовых ботов для взаимодействия с клиентами и внутри компании.
- Раунд возглавила венчурная фирма FTV Capital, пишет Bloomberg. К ней присоединились Nvidia, Nicola Wealth, Vistara Growth, Sweetwater PE, NextEquity и другие. Общая сумма инвестиций с момента основания Kore.ai — $223 млн, сообщает TechCrunch.
- Привлечённые средства направят на расширение масштабов бизнеса и разработку новых продуктов.
- Компанию основал в 2014 году Радж Конеру. Kore.ai разрабатывает для бизнеса чат-ботов, которые должны автоматизировать работу в компании и упростить «деловые взаимодействия».
- Kore.ai предлагает уже готовых чат-ботов в разных сферах: бот для банков, например, может по запросу клиента проверить баланс, показать историю расходов, заблокировать счёт; для ритейла — узнать о наличии товара или оформить возврат.
- Также есть решения для ресторанов и компаний в области здравоохранения, настройка поиска с ИИ и другое. Есть и чат-боты для сотрудников ИТ-компаний: они могут помочь с доступом к нужным инструментам, сбросить пароль, сообщить об инциденте нужному отделу, найти информацию в базе данных. Среди партнёров, уже использующих чат-ботов, Kore.ai называет AT&T, Cigna, Coca-Cola, Airbus и Roche.
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А можно чуть чуть вложить в трубу газа до Красноярска?