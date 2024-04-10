Открывшиеся на месте Zara магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet закончили 2023 год с убытком 5,4 млрд рублей Статьи редакции
Выручка выросла по сравнению с 2022-м годом больше чем в два раза, но всё ещё меньше, чем в 2021-м.
- Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что договорилась о продаже бизнеса в России компании Daher Group из ОАЭ. Правкомиссия одобрила сделку в начале апреля 2023-го, тогда же открылся первый магазин Maag, позиционирующийся как замена Zara.
- В 2023 году АО «Новая мода» (бывшая «Зара СНГ») стала разивать новые бренды одежды: кроме Maag, это — Dub, Ecru и Vilet, которые открылись на месте бывших точек Inditex.
- Выручка АО «Новая мода» в 2023-м составила 21 млрд рублей — больше чем в два раза, чем в 2022-м. Тогда значительную часть года магазины ещё «Зара СНГ» были закрыты, выручка составила 9,7 млрд, пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании, которую изучило издание.
- Спрос на товары новых магазинов есть. Выручка от продажи одежды за 2023-й выросла с 5,4 млрд в 2022-м до 19,8 млрд рублей, обуви — с 585,2 млн до 1 млрд рублей.
- При этом общая выручка «Новой моды» гораздо ниже, чем у «Зары СНГ» в 2021-м — 57,2 млрд рублей. Выручка российского подразделения Inditex (не только магазинов Zara, но и других брендов) в 2021 году составляла €240 млн (примерно 19,9 млрд рублей по курсу ЦБ на декабрь 2021-го). На Россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли испанской компании.
- В год перезапуска «Новая мода» существенно увеличила расходы — с 13,8 млрд в 2022-м до 25,6 млрд рублей. Материальные затраты выросли с 6,9 млрд до 12,1 млрд рублей, коммерческие расходы — с 6,9 млрд до 11,2 млрд рублей. Среднее количество сотрудников немного выросло: 3900 в 2023-м против 3700 в 2022-м.
- По итогам 2023 года «Новая мода» получила чистый убыток в 5,4 млрд против чистой прибыли 3,9 млрд рублей в 2022-м. В 2021-м чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд рублей.
- На конец 2023 года у «Новой моды» было 243 магазина в России. Это соответствует ключевому показателю, который установила для компании правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, — открытие в стране не менее 240 магазинов. Это лишь половина от количества магазинов, которое было у Inditex в России, отмечает РБК.
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ничего постепенно наберут темпы, все меняется...
С какой стати шляпа без промо и топ манагеров наберёт темп?
ну тут одно из двух, либо вложатся и наберут специалистов, либо все руханется, в любом случае свято место пусто не бывает, для кого то другого будет урок
Это из серии "Встаём с колен" или что-то новенькое?
"Свято место пусто не бывает", "летом вернутся" и другие шлягеры российских а-что-случось'ев
Ну типа альтернативы никакой нет, поэтому люди будут покупать. Хотя проще на МП где-то заказать уже, чем пытаться там что-то годное найти.
Да есть, как нет-то. Вон онлайн маркеты, пожалуйста, и цены, как правило, ниже, чем в магазинах. М оффлайн тоже есть конкуренция, на этих свет клином не сошёлся
Конечно, маркетинга ноль. Все само полетит. Надо как Кристалл, отжимать бренды
да я к тому и говорю что научатся, тут видимо люди хотят на своих ошибках шишки набить, что делать, некоторые так ведут бизнес
Maag, Dub-что за названия такие? вещи там не очень ,не удивлена ,что дела у них обстоят именно так .Вообще из нормальных магазинов остался только лайм
В Zarina тоже бывают хорошие вещи, и лекала как на меня)) но на вб они дешевле, чем у себя в магазинах
Не удивительно, качество вещей в заре было такое, а тут по ощущениям самый дешман китайский привезли и еще деньги нормальные просят.
Согласна
Пора уже начать продавать всякое отребье из рваной мешковины под лейблом balenciaga.
Расхватают
Они просто угорают с лохов которые это покупают, богатые люди такое не берут, только те кто легко получил деньги
Это другое, вы не понимаете просто..
Они думали, что люди тропы запоминают до определенных магазинов (купим магазы Зары и полетим), а оказалось бренд
Помойное качество, складывается ощущение что они специально делаю низкокачественные товары для России
Блин, такая новость, а Вадимки нет, проспал что ли
Выовод: Не место имеет значение, а качество товаров
- Выгнать из страны мировые бренды
- На их месте впаривать говно
Fail
Радует что люди не размениваются на сомнительные компромиссы. Хотя стоит признать что одежду покупать стало сложнее. Зимой купил себе комплект из шапки, куртки, рюкзака и air force 1, все заказывал с поизон, но даже так за каждую позицию пришлось переплатить 20-40$, в итоге весь комплект обошелся где-то в 50 тысяч, все тоже самое в руритейле либо отсутствует, либо контрафакт, либо х2 а то и х3 прайс. В любом случае радует что остались адекватные выходы.