ЦБ поднял официальный курс доллара выше 95 рублей впервые с 21 октября 2023 года

Тогда он составил 95,91 рубля, но уже 24 октября опустился до 94,70 рубля.Официальный курс доллара на 4 октября 2024 года — 95,03 рубля (на 52 копейки больше, чем 3 октября), курс евро — 104,87 рубля (на 42 копейки больше), следует из данных ЦБ.Отметку в 94 рубля курс доллара превысил 3 октября 2024 года — впервые с апреля. В Freedom Finance Global отмечали, что одним из ключевых факторов, которые влияют на курс, остаются цены на нефть (чем они ниже, тем хуже для рубля). О том же говорят в банке «Русский Стандарт».Рассуждая о динамике курса доллара к рублю в октябре в целом, среди факторов влияния аналитики также называли валютные операции ЦБ и Минфина и изменение ключевой ставки.Источник фото: «Бизнес Online»С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод из-за попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.#новости #курсывалют
Чё творят безумцы???Кредиты не подъемные, так и вся техника бу стоить как самолёт!!!
А зачем вообще кредиты? Квартиру или авто нужно покупать с 2-3 зарплат, безо всяких кредитов. Это намного выгоднее!!!
Прислушивается ЦБ к среднему классу.
Соточку к выходным? Двести к...?
Ну да. Зато считать удобнее. Пять баксов - пятьсот рублей. А тут какие-то ещё блин копейки высчитывать... Тьфу!
Одни плюсы в общем!
Такими темпами... к Новому году надо начинать готовиться заранее, а то никаких зарплат не хватит, чтобы достойно его встретить!
Точно. Все идет в задницу 🤣
"Мне жаль тех, кто покупает доллар за 95, они просто потеряют свои деньги"