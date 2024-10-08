«Почта России» запустила денежные переводы в Турцию без комиссии

Максимальная сумма разовой транзакции — 300 тысяч рублей. Сделать перевод можно более чем в 30 тысячах почтовых отделений и в мобильном приложении «Почты России».Деньги приходят в среднем через два дня. Выдачу в Турции осуществляют 124 офиса местных банков. При перечислении юрлицу сумма поступит на его расчётный счёт.Турция — 16 по счёту направление для переводов через «Почту России». Отправить деньги можно и в Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грецию, Грузию, Казахстан, на Кипр, а также в Кыргызстан, Молдову, Сербию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию.Источник фото: «Газета.ру»В начале 2024 года «Ъ» писал, что турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими: они требовали больше документов для проверки подсанкционности физлиц и товаров и не принимали некоторые платежи.В сентябре российские импортёры вновь сообщили о сложностях с платежами через турецкие банки — их используют для транзита переводов в другие страны. Источники СМИ рассказывали, что давление на турецкие финансовые госорганизации оказывают в том числе США.#почтароссии #новости
Подключили вам денежный перевод. Максимальная сумма разовой транзакции у нас поскромнее.
Для перевода денег нужно пришли в отделение. Напомню, на дворе шел 2024 год
Ну хоть чем-то как во Франции
Надо перейти на выписывание чеков в таком случае
Вроде как и через приложение можно
Сначала нужно прийти и заказать сумму, которую будете снимать)
Ладно, это же не себе с карты на карту перевод, а в другую страну, что здесь такого