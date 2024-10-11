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Полина Лааксо
Деньги

В ВТБ призвали создать отдельный совет по борьбе с инфляцией — «на уровне президента»

По словам зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, «в снижении процентных ставок заинтересованы все».

  • ЦБ не сможет победить инфляцию в одиночку, а если и сможет, то только за счёт длительного периода «очень высоких» процентных ставок, считает он.

Победа над инфляцией в России — кросс-функциональная задача. <...> Например, есть в банке кросс-функциональная область на пересечении нескольких подразделений: финансы, ИТ, юристы. Один из способов — образуется проектный комитет.

Я бы приветствовал, если на уровне президента и администрации провозгласили бы регулярный совещательный орган. <...> Хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, нужна помощь от бюджета, Федеральной антимонопольной службы, от регуляторов других отраслей.

Дмитрий Пьянов, зампред правления ВТБ
Пьянов. Источник фото: «АБН 24»
Пьянов. Источник фото: «АБН 24»
  • 13 сентября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Регулятор объяснил, что инфляционное давление всё ещё высокое, и предупредил о готовности проводить жёсткую политику «столько, сколько потребуется».
Евгения Евсеева
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ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

В таких условиях может потребоваться «её более значительное изменение». Сейчас ставка составляет 18% годовых.

#новости #цб #инфляция

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3 комментария
Вадим Д.

По борьбе с инфляцией 😂
На аудиторию рен-тв и первого канала это действует?!

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Иван Дэвидсон

Нужен еще государственный комитет по выключению печатного станка. Собирать заседания и принимать межведомственные решения - а не пора ли станок тормознуть, а то что-то суммы единовременных выплат уже на билборды не помещаются…

1
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Blood Borne

Хаха. A может просто надо подорожник приложить? Точно поможет.
Повышаем налоги, повышаем утильсборы, индексируем ЖКХ. Ой чойнта у нас инфляция растет.

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