В ВТБ призвали создать отдельный совет по борьбе с инфляцией — «на уровне президента»

Победа над инфляцией в России — кросс-функциональная задача. <...> Например, есть в банке кросс-функциональная область на пересечении нескольких подразделений: финансы, ИТ, юристы. Один из способов — образуется проектный комитет.

Я бы приветствовал, если на уровне президента и администрации провозгласили бы регулярный совещательный орган. <...> Хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, нужна помощь от бюджета, Федеральной антимонопольной службы, от регуляторов других отраслей.