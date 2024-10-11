В ВТБ призвали создать отдельный совет по борьбе с инфляцией — «на уровне президента»

Победа над инфляцией в России — кросс-функциональная задача. <...> Например, есть в банке кросс-функциональная область на пересечении нескольких подразделений: финансы, ИТ, юристы. Один из способов — образуется проектный комитет.
Я бы приветствовал, если на уровне президента и администрации провозгласили бы регулярный совещательный орган. <...> Хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, нужна помощь от бюджета, Федеральной антимонопольной службы, от регуляторов других отраслей.
По борьбе с инфляцией 😂
На аудиторию рен-тв и первого канала это действует?!
Нужен еще государственный комитет по выключению печатного станка. Собирать заседания и принимать межведомственные решения - а не пора ли станок тормознуть, а то что-то суммы единовременных выплат уже на билборды не помещаются…
Хаха. A может просто надо подорожник приложить? Точно поможет.
Повышаем налоги, повышаем утильсборы, индексируем ЖКХ. Ой чойнта у нас инфляция растет.