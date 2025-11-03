Российские производители печатных плат получат право претендовать на налоговые льготы

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.«Печатные платы» добавили в «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности», рассказали «Ведомости» со ссылкой на Росстандарт. Об этом просила АНО «Консорциум печатных плат».С 2021 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года обнулили до конца 2024-го — чтобы поддержать отрасль на фоне санкций. С 2025 года ставка составит 5% против общей в размере 25%. По словам «Ведомостей», условия также распространяются на производителей электроники.Участники рынка рассчитывают, что за счёт сэкономленных на налогах денег можно будет увеличить инвестиции в развитие мощностей и создание новых рабочих мест, а также ускорить локализацию компонентов.Источник фото: «Хабр»По частным оценкам, российские производители покрыли 10-12% спроса на отечественном рынке в 2023 году. Основной же объём печатных план пока закупают в Китае и ряде других стран.#новости #налоги #электроника
Было бы здорово, если бы российские производители печатных плат претендовали на производство печатных плат.
есть достаточно много производств. электроника не зациклена исключительно на компьютерах
Сейчас Сбер как станет производителем печатных плат (в целях оптимизации налогов), сразу заживём!
Ну что то там производят, я думаю теперь у них уже нет вариантов, придется развиваться. Жаль в свое время не закупили несколько производственных линий у китая.
Новые Эльбрусы на подходе?
Переклеим шильдик - и к новым высотам!