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Полина Лааксо
Деньги

Российские производители печатных плат получат право претендовать на налоговые льготы

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

  • «Печатные платы» добавили в «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности», рассказали «Ведомости» со ссылкой на Росстандарт. Об этом просила АНО «Консорциум печатных плат».
  • С 2021 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года обнулили до конца 2024-го — чтобы поддержать отрасль на фоне санкций. С 2025 года ставка составит 5% против общей в размере 25%. По словам «Ведомостей», условия также распространяются на производителей электроники.
  • Участники рынка рассчитывают, что за счёт сэкономленных на налогах денег можно будет увеличить инвестиции в развитие мощностей и создание новых рабочих мест, а также ускорить локализацию компонентов.
Источник фото: «Хабр»
Источник фото: «Хабр»
  • По частным оценкам, российские производители покрыли 10-12% спроса на отечественном рынке в 2023 году. Основной же объём печатных план пока закупают в Китае и ряде других стран.

#новости #налоги #электроника

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25
25 комментариев
Буквоед

Было бы здорово, если бы российские производители печатных плат претендовали на производство печатных плат.

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1
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under construction

есть достаточно много производств. электроника не зациклена исключительно на компьютерах

7
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Комментарий удалён модератором
Freezer

Сейчас Сбер как станет производителем печатных плат (в целях оптимизации налогов), сразу заживём!

2
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Тесть Роршаха

Ну что то там производят, я думаю теперь у них уже нет вариантов, придется развиваться. Жаль в свое время не закупили несколько производственных линий у китая.

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Алексей Саранин

Новые Эльбрусы на подходе?

5
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Я сказал свое имя машине

Переклеим шильдик - и к новым высотам!

4
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