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Полина Лааксо
Деньги

НСПК создала прототип решения для оплаты покупок с помощью смартфонов на iOS и Android — оно работает на основе Bluetooth

А именно — Bluetooth с низким энергопотреблением.

  • О разработке технологии под названием «Волна» рассказал глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) — оператора карт «Мир» и Системы быстрых платежей — Дмитрий Дубынин.

Решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен. На iPhone, к примеру.

Дмитрий Дубынин, глава НСПК (цитата по РБК)
  • «Волну» можно встроить в платёжный сервис или мобильное приложение банка. Она сможет работать и без интернета и, «в отличие от NFC, ею можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала».
  • Чтобы принимать такую оплату, потребуются специальные терминалы. Разработаны они или нет — не уточнили. Других деталей тоже нет.
Источник фото: FT
Источник фото: FT
  • В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Выпущенные в стране карты продолжили работать в России, но перестали за границей, в Apple Pay и Google Pay. Поначалу к Apple Pay можно было привязать карты «Мир», но позже и эта возможность стала недоступна.
  • На фоне ограничений банки, включая «Т-Банк», «Альфа-банк», «МТС Банк», «Сбер» и «Газпромбанк», начали выпускать платёжные стикеры — они позволяют оплачивать покупки, прикладывая смартфон к терминалу.
  • В августе 2024 года Apple рассказала, что в обновлении iOS 18.1, которое должно выйти в конце октябре, сторонние разработчики получат доступ к NFC-чипам на iPhone. Так они смогут предлагать пользователям собственные сервисы платежей помимо Apple Pay‌ и Apple Wallet. Изменения будут вступать в силу постепенно в разных странах. Про доступ в России ничего неизвестно.

#новости #applepay

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160 комментариев
Влад Борщ

А теперь комментаторы на VC расскажут почему это плохо и вообще в НСПК работают одни долбоёбы. Погнали)

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xMax

Ты сам всё написал

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Numb

Ну по факту же непонятно как будет обеспечена безопасность. Что мешает мошенникам снимать деньги со всех подряд просто проходя мимо с терминалом. Надо больше подробностей прежде чем писать такие новости.

16
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Денис Демидов

Разработка ради хайпа, по блютуз любой сможет списать твои деньги проходя мимо, значит придется делать защиту типа зайти в приложение и что-то там нажать, проще стикер на телефон приклеить.
Молчу уже про десятки тысяч терминалов, которые придется поменять, херня короч.

8
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Dmitry

Фишка NFC - расстояние до терминала. Блютуз для этого юзать не очень хочется

5
1
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new_comment

Это не безопасно. Блютус работает на десятки метров в отличие от NFC. Открываются потрясающие возможности для злоумышленников.

5
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ЯжПрограммист

Не, то что ребята в творческом порыве что-то там изобретают это наверное не плохо, хоть каким-то делом заняты. Но блутус это реально движение куда-то в ж... тупик.

4
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