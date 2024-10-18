«Вы зарабатываете прибыль, мы берём налоги»: Минфин предложил облагать НДС товары из-за рубежа, которые продают интернет-магазины

Если вы идёте в российский канцелярский магазин, покупаете ручку, вы платите НДС. Почему в электронной торговле — это те же товары конечного потребления, — должна существовать категория товаров, с которых не платится НДС? Вот эту философию нам пока так никто и не пояснил.