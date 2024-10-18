«Вы зарабатываете прибыль, мы берём налоги»: Минфин предложил облагать НДС товары из-за рубежа, которые продают интернет-магазины

Что будет, если применить 20% НДС к рынку? Если буквально — цены поднимутся на 20%, а рынок сожмётся на 70-75%. <...> Российская электронная коммерция это переживёт. <...> Но вопрос в 40 млн граждан, которые за последний год пользовались этим каналом, считая его удобным, и готовы ждать.
Собственно, самая красноречивая часть здесь это:
мы берём свои налоги.
Так это, оказывается, их налоги.
Вот оно что.
Их крепостные - их налоги, все логично
Если бы я была диктаторкой то я бы просто у людей все деньги забрала бы и купалась бы в них 🤗💖💁
Но ты не диктатор, ты скуф, который косит под инста-телочку.
Как там 8 часов тиктока, легендарный?
Так и воздухом мы тоже дышим из за рубежа. То полярный фронт, то европейский. Туда тоже надо НДС вкатать. Что уж мелочиться-то.. 💁🏼♂️
Уже год как плюсы переезда из России даже в одну из стран СНГ перевешивают минусы. Я уже год как радуюсь, что это сделал в 2022-м. Скажи мне это два года назад, я бы не поверил. Как же наша страна деградирует, это же пиздец какой-то.