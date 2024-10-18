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Полина Лааксо
Деньги

«Вы зарабатываете прибыль, мы берём налоги»: Минфин предложил облагать НДС товары из-за рубежа, которые продают интернет-магазины

Бизнес считает, что это лишнее.

  • В декабре 2023 года Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) одобрил изменения, которые выделяют электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности, напоминает «Интерфакс».
  • Пока поправки не вступили в силу, товары, которые физлица покупают в третьих странах через онлайн-площадки, считаются вещами для личного пользования и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). В Минфине же считают, что «все товары должны быть равны», заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Если вы идёте в российский канцелярский магазин, покупаете ручку, вы платите НДС. Почему в электронной торговле — это те же товары конечного потребления, — должна существовать категория товаров, с которых не платится НДС? Вот эту философию нам пока так никто и не пояснил.

Алексей Сазанов, цитата по «Интерфаксу»
  • Пока действует порог беспошлинного ввоза в размере €200. Если его превысить, нужно платить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг. Среди уже обсуждаемых инициатив: установить единую ставку таможенной пошлины, снизить беспошлинный порог или взимать 5% от полной стоимости товаров дороже €200. Но Сазонов предлагает «не устанавливать предельных порогов и прямо с нуля взимать НДС», цитирует его «Интерфакс».

Как в любой классической торговле: вы зарабатываете прибыль, мы берём свои налоги. <...> [Трансграничные отправления — уже давно не то, что] родственник из Узбекистана присылал родственнику в Москве.

Алексей Сазанов, цитата по «Интерфаксу»
  • Бизнес, который присутствовал на встрече, предупредил, что изменения могут привести к «деградации» трансграничных продаж и росту цен. А когда часть товаров вовсе исчезнет из оборота, пострадает ещё и бюджет, потому что недополучит налоги. Он призвал Минфин подойти к вопросу «аккуратно, с отсрочками».

Мы считаем, что и НДС вводить не нужно. Ведь цена во сколько вырастет, вы посчитайте. Пошлина плюс НДС — это скачок на 20-26%. <...> Более того, административные издержки маркетплейсов вырастут, и по факту цена вырастет не на 26%, а на 30% минимум.

Александр Калинин, глава объединения предпринимателей «Опора России»

Что будет, если применить 20% НДС к рынку? Если буквально — цены поднимутся на 20%, а рынок сожмётся на 70-75%. <...> Российская электронная коммерция это переживёт. <...> Но вопрос в 40 млн граждан, которые за последний год пользовались этим каналом, считая его удобным, и готовы ждать.

Степан Гусамов, глава Ozon Global
Источник фото: Getty Images
Источник фото: Getty Images

#новости #налоги

11
11
33
33 комментария
Shoo

Собственно, самая красноречивая часть здесь это:
мы берём свои налоги.

Так это, оказывается, их налоги.
Вот оно что.

17
1
Ответить
Фанат Феникс Мари

Их крепостные - их налоги, все логично

7
Ответить
Запопу Кусь

Если бы я была диктаторкой то я бы просто у людей все деньги забрала бы и купалась бы в них 🤗💖💁

6
Ответить
Продюсер душнила

Но ты не диктатор, ты скуф, который косит под инста-телочку.

18
Ответить
Nix Green

Как там 8 часов тиктока, легендарный?

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Evgeny Kartashov

Так и воздухом мы тоже дышим из за рубежа. То полярный фронт, то европейский. Туда тоже надо НДС вкатать. Что уж мелочиться-то.. 💁🏼‍♂️

11
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Мимо проходивший

Уже год как плюсы переезда из России даже в одну из стран СНГ перевешивают минусы. Я уже год как радуюсь, что это сделал в 2022-м. Скажи мне это два года назад, я бы не поверил. Как же наша страна деградирует, это же пиздец какой-то.

8
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