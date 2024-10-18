Минфин предложил установить пошлину на товары из зарубежных интернет-магазинов дороже €200 в размере 5% от их полной стоимости

Сейчас нужно платить 15% от суммы, которая превышает лимит, но не менее €2 за 1 кг.Предложение озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Готовятся ли поправки и когда они могут вступить в силу — неизвестно.Как отмечает Shopper's, если это произойдёт, «заказывать товары немногим дороже €200 станет менее выгодно, чем с большим превышением».Источник фото: «Известия»С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах составлял €200. В марте 2022-го его увеличили до €1000 и продлевали действие лимита трижды. С апреля 2024 года порог составляет €200, ограничение по весу — 31 кг.В сентябре 2024 года Евразийская экономическая комиссия представила проект об установке единой ставки в размере 5% и опубликовала проект решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). В 2025 году она предлагает сохранить уровень в €200, в 2026-м — снизить до €100, а в 2027 году — до €50.#новости
Кто там говорил что идеи для поборов закончатся?
Так наоборот вроде хотят, с 15 до 5% снизить. Или я не могу правильно понять прочитанное 🤔
upd. а, 5% от полной стоимости против текущих 15% от превышения над 200€. Ну это наоборот круто, меньше платить за дорогую технику
у вас есть статистика, что объем товаров в диапазоне 200-300 евро превышает объем товаров ценой выше 300?
Ну привет контрабанде 😅
Вы не путайте, это параллельный импорт.
П...
Повысили цены на 5%.
Сусеки совсем пустые.