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Полина Лааксо
Ритейл

Минфин предложил установить пошлину на товары из зарубежных интернет-магазинов дороже €200 в размере 5% от их полной стоимости

Сейчас нужно платить 15% от суммы, которая превышает лимит, но не менее €2 за 1 кг.

  • Предложение озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Готовятся ли поправки и когда они могут вступить в силу — неизвестно.
  • Как отмечает Shopper's, если это произойдёт, «заказывать товары немногим дороже €200 станет менее выгодно, чем с большим превышением».
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах составлял €200. В марте 2022-го его увеличили до €1000 и продлевали действие лимита трижды. С апреля 2024 года порог составляет €200, ограничение по весу — 31 кг.
  • В сентябре 2024 года Евразийская экономическая комиссия представила проект об установке единой ставки в размере 5% и опубликовала проект решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). В 2025 году она предлагает сохранить уровень в €200, в 2026-м — снизить до €100, а в 2027 году — до €50.

#новости

11
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50 комментариев
Павел Блахин

Кто там говорил что идеи для поборов закончатся?

15
1
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pupsik

Так наоборот вроде хотят, с 15 до 5% снизить. Или я не могу правильно понять прочитанное 🤔

upd. а, 5% от полной стоимости против текущих 15% от превышения над 200€. Ну это наоборот круто, меньше платить за дорогую технику

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Сергей Степанченко

у вас есть статистика, что объем товаров в диапазоне 200-300 евро превышает объем товаров ценой выше 300?

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Руслан Астафьев

Ну привет контрабанде 😅

5
1
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Геннадий Карпенко

Вы не путайте, это параллельный импорт.

9
Ответить
Po...

П...

7
1
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Вадим Д.

Повысили цены на 5%.
Сусеки совсем пустые.

1
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