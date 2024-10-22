В конце 2024 года у некоторых карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности — но «проблема решаема»

И затронет только малую часть операций.По банковским картам действуют сертификаты эмитента, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт, пояснил РБК источник на платёжном рынке. До ухода платёжных систем Visa и Mastercard из России срок действия сертификатов продлевался. Теперь банкам предстоит решать, принимать ли к оплате те карты, у которых срок истёк.По словам председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, карты не превратятся в «кирпич». Проблемы могут возникнуть разве что с проведением отложенных операций — как при оплате проезда в общественном транспорте. Но и то: срок действия сертификата — лишь один из критериев проверки карты.Представитель «Сбера» Дмитрий Малых утверждает, что ЦБ и Национальная система платёжных карт уже «прорабатывают вопрос, чтобы карты продолжили работать в новых условиях, когда сертификаты истекут». Клиенты никаких изменений заметить не должны.По оценке Горшкова, речь идёт максимум об 1% карт. У «подавляющего большинства» клиентов уже есть карты системы «Мир». #новости #visa #mastercard #мир
Если бы я была диктаторкой то я бы заставила всех людей сделать себе NFC-чип в голову. А на каждом терминале высвечивался бы мой портрет. Так что все бы мне постоянно кланялись 💁💖😸
Это вы в Кащенко расскажите.
Единственный нормальный диктатор...
а почему не диктаторессой? или диктофоном на крайний случай)
И так же лицом торговать уже практически везде можно. Осталось поклон только добавить ― но это легко: камеру биометрическую в полу перед кассой размещать просто.