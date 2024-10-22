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Полина Лааксо
Деньги

В конце 2024 года у некоторых карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности — но «проблема решаема»

И затронет только малую часть операций.

  • По банковским картам действуют сертификаты эмитента, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт, пояснил РБК источник на платёжном рынке. До ухода платёжных систем Visa и Mastercard из России срок действия сертификатов продлевался. Теперь банкам предстоит решать, принимать ли к оплате те карты, у которых срок истёк.
  • По словам председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, карты не превратятся в «кирпич». Проблемы могут возникнуть разве что с проведением отложенных операций — как при оплате проезда в общественном транспорте. Но и то: срок действия сертификата — лишь один из критериев проверки карты.
  • Представитель «Сбера» Дмитрий Малых утверждает, что ЦБ и Национальная система платёжных карт уже «прорабатывают вопрос, чтобы карты продолжили работать в новых условиях, когда сертификаты истекут». Клиенты никаких изменений заметить не должны.

По оценке Горшкова, речь идёт максимум об 1% карт. У «подавляющего большинства» клиентов уже есть карты системы «Мир».

#новости #visa #mastercard #мир

33
11
58 комментариев
Запопу Кусь

Если бы я была диктаторкой то я бы заставила всех людей сделать себе NFC-чип в голову. А на каждом терминале высвечивался бы мой портрет. Так что все бы мне постоянно кланялись 💁💖😸

6
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Миио проходил

Это вы в Кащенко расскажите.

11
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Станислав

Единственный нормальный диктатор...

5
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Daniele Morazzi

а почему не диктаторессой? или диктофоном на крайний случай)

2
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Император Нолимоций

И так же лицом торговать уже практически везде можно. Осталось поклон только добавить ― но это легко: камеру биометрическую в полу перед кассой размещать просто.

1
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