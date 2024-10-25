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Полина Лааксо
Деньги

Индекс Мосбиржи упал до 2660 пунктов после очередного повышения ключевой ставки

ЦБ поднял её с 19% до 21% на фоне высокой инфляции.

  • На открытии торгов 25 октября 2024 года IMOEX равнялся 2723,01 пункта и позже достигал 2751,23. После объявления повышенной ставки упал до 2706,31, а на закрытии составил 2660,36 пункта.
  • Это минимум с 13 сентября 2024 года. Тогда индекс просел ниже 2590 пунктов — тоже после повышения ключевой ставки.
  • Пятёрка лидеров снижения: холдинг VK (-5,82%), автолизинговая компания «Европлан» (-5,68%), девелоперская группа «Самолёт» (-5,24%), Ozon (-4.25%) и сталелитейная группа НЛМК (-3,86%).
  • Аналитики Freedom Finance Global ожидают, что 28 октября IMOEX будет колебаться в диапазоне 2650-2750 пунктов. В «БКС Мир Инвестиций» ждут, скорее, «новых попыток продвинуться над [отметкой в] 2700 пунктов, чем развития сценария распродаж».
Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»
  • Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.
  • Аналитики ещё в августе 2024 года говорили: чтобы рынок бумаг «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. Для этого требуется смягчение денежно-кредитной политики или хотя бы «намёк» на него.
  • Пока регулятор указывает на обратное. Он допустил, что в декабре 2024 года может снова повысить ставку, потому как признаков замедления инфляции нет.
Полина Лааксо
Деньги
Набиуллина: «Разные факторы сработали в одну сторону — в итоге перегрев экономики оказался сильнее»

В том числе поэтому 25 октября 2024 года ЦБ вновь поднял ключевую ставку — с 19% до 21% годовых.

Набиуллина

#новости #мосбиржа

22
11
43 комментария
xbevice

Как там было? Представьте, у вас канализацию прорвало, и говнищем жилье наполняется, скоро до потолка будет. Все говорят: ремонтируй трубу, откачивай говно, а ты такой «оп-ля» и потолки поднял

29
1
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Andrzej Antonowicz

лучшее объяснение! 😂😂😂

4
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Denis Ulyanov

Поднять потолок это к штатам)

3
1
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S.Capusta

Ну что вы хотите, Набиуллина же не строитель, чтобы систему (канализационную) менять. Она же женщина, вот и ремонтирует как может.

1
1
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Dan

А ты хорош 👍 🤣

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Уважительная причина

Аж завоняло

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xsignes

Я так понимаю, ставку можно повысить и до 40% и признаков замедления инфляции видно по прежнему не будет, так зачем вся эта суета?)

13
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