Индекс Мосбиржи упал до 2660 пунктов после очередного повышения ключевой ставки

ЦБ поднял её с 19% до 21% на фоне высокой инфляции.На открытии торгов 25 октября 2024 года IMOEX равнялся 2723,01 пункта и позже достигал 2751,23. После объявления повышенной ставки упал до 2706,31, а на закрытии составил 2660,36 пункта.Это минимум с 13 сентября 2024 года. Тогда индекс просел ниже 2590 пунктов — тоже после повышения ключевой ставки.Пятёрка лидеров снижения: холдинг VK (-5,82%), автолизинговая компания «Европлан» (-5,68%), девелоперская группа «Самолёт» (-5,24%), Ozon (-4.25%) и сталелитейная группа НЛМК (-3,86%).Аналитики Freedom Finance Global ожидают, что 28 октября IMOEX будет колебаться в диапазоне 2650-2750 пунктов. В «БКС Мир Инвестиций» ждут, скорее, «новых попыток продвинуться над [отметкой в] 2700 пунктов, чем развития сценария распродаж».Источник фото: «Банки.ру»Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.Аналитики ещё в августе 2024 года говорили: чтобы рынок бумаг «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. Для этого требуется смягчение денежно-кредитной политики или хотя бы «намёк» на него.Пока регулятор указывает на обратное. Он допустил, что в декабре 2024 года может снова повысить ставку, потому как признаков замедления инфляции нет.Полина ЛааксоДеньги17:04Набиуллина: «Разные факторы сработали в одну сторону — в итоге перегрев экономики оказался сильнее» В том числе поэтому 25 октября 2024 года ЦБ вновь поднял ключевую ставку — с 19% до 21% годовых.#новости #мосбиржа
Как там было? Представьте, у вас канализацию прорвало, и говнищем жилье наполняется, скоро до потолка будет. Все говорят: ремонтируй трубу, откачивай говно, а ты такой «оп-ля» и потолки поднял
лучшее объяснение! 😂😂😂
Поднять потолок это к штатам)
Ну что вы хотите, Набиуллина же не строитель, чтобы систему (канализационную) менять. Она же женщина, вот и ремонтирует как может.
А ты хорош 👍 🤣
Аж завоняло
Я так понимаю, ставку можно повысить и до 40% и признаков замедления инфляции видно по прежнему не будет, так зачем вся эта суета?)