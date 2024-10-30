Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
Дизайн
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Volkswagen отчиталась за третий квартал 2024 года: операционная прибыль упала на 42% год к году, продажи машин — на 8,3%

Ранее компания рассказала о планах закрыть несколько заводов и урезать зарплаты.

  • Выручка от всех продаж составила €78,5 млрд — это на 0,5% меньше, чем в третьем квартале 2023 года. Операционная прибыль — €2,86 млрд.
  • По словам финансового директора Volkswagen Арно Антлитца, показатели отражают «сложные рыночные условия», а также необходимость оптимизировать бизнес. «Концерн не получает столько, сколько требуют новые продукты», — добавил он.
Как менялась операционная маржа. Источник: Bloomberg
Как менялась операционная маржа. Источник: Bloomberg
  • В конце октября 2024 года председатель трудового совета и член наблюдательного совета Volkswagen рассказала, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, а также сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране. Цель — уменьшить расходы.
  • Bloomberg отмечало: финансовые трудности концерна вызваны, среди прочего, ростом конкуренции с производителями в Китае. Там доля Volkswagen снижается, а в Европе показатели продаж по-прежнему на 20% ниже, чем до пандемии Covid-19.

#новости #volkswagen

88
44
147 комментариев
Boby Fisher

Фольксваген не в состоянии тягаться по электромобилям с китайцами и Теслой. Уход из России тут ни при чём, это для особо одаренных

19
Ответить
Либерал-смузихлеб 3.0

Слыш, все в мире из-за сверхдержавы

13
6
Ответить
Denis Kiselev

Россия очень даже при чем.

Немцы устроили себе идеальный шторм с санкциями. Сначала они отказались от дешевых энергоносителей - пресловутый газ и даже топливо. Все подорожало. Это быстро привело к кризису в металлургической и химической промышленности, что сразу отразилось на локальных ценах на металл и пластик. Для автомобилей это существенно - фолькс жалуется на рост себестоимости на 20-50%. Не забываем про общую рекордную за послевоенный период инфляцию на фоне постковидной раздачи денег и энергетических санкций - это все тоже не помогло экспортировать технику.

Но это основная причина. А дополнительные - это они уши из России, потеряв не самый маленький рынок, и отдали его своим самым серьезным конкурентам. Сами себя ослабили, и конкурентов усилили.

Ну и наконец отданные за копейки заводы - это просто прямые убытки.

В общем, молодцы.

10
2
Ответить
new_comment

А кто компенсировал VW российские продажи?

4
Ответить
Руслан Астафьев

Курочка по зернышку клюет

2
Ответить
Melissa Mata

Да, конкуренты у них будь здоров. Но вроде они сами виноваты. Нужно было быстрее подстраиваться под рыночные изменения.

Ответить
Barone Rosso

Почему не в состоянии? Может накладные расходы выросли, а у Китая нет? Может быть что-то произошло?

1
Ответить