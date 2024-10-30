Volkswagen отчиталась за третий квартал 2024 года: операционная прибыль упала на 42% год к году, продажи машин — на 8,3%

Ранее компания рассказала о планах закрыть несколько заводов и урезать зарплаты.Выручка от всех продаж составила €78,5 млрд — это на 0,5% меньше, чем в третьем квартале 2023 года. Операционная прибыль — €2,86 млрд.По словам финансового директора Volkswagen Арно Антлитца, показатели отражают «сложные рыночные условия», а также необходимость оптимизировать бизнес. «Концерн не получает столько, сколько требуют новые продукты», — добавил он.Как менялась операционная маржа. Источник: BloombergВ конце октября 2024 года председатель трудового совета и член наблюдательного совета Volkswagen рассказала, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, а также сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране. Цель — уменьшить расходы.Bloomberg отмечало: финансовые трудности концерна вызваны, среди прочего, ростом конкуренции с производителями в Китае. Там доля Volkswagen снижается, а в Европе показатели продаж по-прежнему на 20% ниже, чем до пандемии Covid-19.#новости #volkswagen
Фольксваген не в состоянии тягаться по электромобилям с китайцами и Теслой. Уход из России тут ни при чём, это для особо одаренных
Слыш, все в мире из-за сверхдержавы
Россия очень даже при чем.
Немцы устроили себе идеальный шторм с санкциями. Сначала они отказались от дешевых энергоносителей - пресловутый газ и даже топливо. Все подорожало. Это быстро привело к кризису в металлургической и химической промышленности, что сразу отразилось на локальных ценах на металл и пластик. Для автомобилей это существенно - фолькс жалуется на рост себестоимости на 20-50%. Не забываем про общую рекордную за послевоенный период инфляцию на фоне постковидной раздачи денег и энергетических санкций - это все тоже не помогло экспортировать технику.
Но это основная причина. А дополнительные - это они уши из России, потеряв не самый маленький рынок, и отдали его своим самым серьезным конкурентам. Сами себя ослабили, и конкурентов усилили.
Ну и наконец отданные за копейки заводы - это просто прямые убытки.
В общем, молодцы.
А кто компенсировал VW российские продажи?
Курочка по зернышку клюет
Да, конкуренты у них будь здоров. Но вроде они сами виноваты. Нужно было быстрее подстраиваться под рыночные изменения.
Почему не в состоянии? Может накладные расходы выросли, а у Китая нет? Может быть что-то произошло?