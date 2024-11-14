Официальный курс доллара превысил 99 рублей впервые с октября 2023 года

Курс евро — 104,5 рубля.ЦБ поднял официальный курс доллара на 15 ноября 2024 года на 65 копеек — до 99,02 рубля. «РБК Инвестиции» пишет, что доллар превысил отметку в 99 рублей впервые с 12 октября 2023 года. Курс евро стал выше на 21 копейку и составил 104,5 рубля.Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер указывал, что рубль «не смог сопротивляться внешним тенденциям» и «растерял недельный прирост» на фоне резкого подорожания доллара на мировых рынках.Reuters писало, что доллар США 14 ноября 2024 года торгуется на уровне годового максимума по отношению к основным валютам на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.Аналитики УК «Первая» ожидают, что на неделе 11-17 ноября курс доллара может остаться в коридоре 97-99 рублей.В октябре 2024 года источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Как отмечало издание, слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету.С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.#новости #курсывалют
Пока высокий курс выгоден государству он будет высоким, как только им надо будет его сделать выгодным по 90 его снова опустят. А чего про топливо молчат везде ? Дизель вот вот пробьет отметку в 70 рублей! Или все сдерживающие сдерживальщики удерживают рост яиц ?😂
А всё что происходит всегда только выгодно государству и факапов у него не бывает, потому что там всегда принимают правильные решения? Опять только выиграли, получается?
Ещё недавно доллар стоил 56 руб. Государству это было пипец как не выгодно, однако вам никто не мешал набивать карманы валютой. 💁
(И, кстати, все валютные ограничения на снятие и вывоз валюты были приняты только потому что Запад запретил ввозить наличную валюту в Россию. 💁)
А про яйца и бензин - никто ничего и не скрывает. Для этого ставку и повышают, чтобы снизить инфлицию. Так что на самом деле у нас достаточно умная политика. 💁
А где они сдерживают то.
Я недавно матери привел пример с ее предпочитаемым брендом, типо вот президент, минсельхоз, минэкономразвития и все все вместе рванули понижать цены, ловить гнусных жуликов.
По итогу то все равно за 140 пачку берешь, а не за 100, как раньше.
Думал, что преувеличил рублей на 5, а в этот же день зашел в пятерку - они 152 =/
Ну и че. Народ начал кипятится, кипиш навел. Правительство запаниковало, сделало очередное обещание, и никто эти яйца уже не вспоминает.
Ну и с вашим дизелем также будет. Выйдет президент, скажет "завтра он будет по 10р за литр", народ успокоится и пойдет покупать за 99.
Я, когда вижу цену на АИ98-100
Это курс ещё держат)
Импорта меньше, ключевая ставка в космосе. А так курс был бы намного выше. С другой стороны цены в магазинах уже как будто курс 200)