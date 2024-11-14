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Таня Боброва
Деньги

Официальный курс доллара превысил 99 рублей впервые с октября 2023 года

Курс евро — 104,5 рубля.

  • ЦБ поднял официальный курс доллара на 15 ноября 2024 года на 65 копеек — до 99,02 рубля. «РБК Инвестиции» пишет, что доллар превысил отметку в 99 рублей впервые с 12 октября 2023 года. Курс евро стал выше на 21 копейку и составил 104,5 рубля.
  • Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер указывал, что рубль «не смог сопротивляться внешним тенденциям» и «растерял недельный прирост» на фоне резкого подорожания доллара на мировых рынках.
  • Reuters писало, что доллар США 14 ноября 2024 года торгуется на уровне годового максимума по отношению к основным валютам на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.
  • Аналитики УК «Первая» ожидают, что на неделе 11-17 ноября курс доллара может остаться в коридоре 97-99 рублей.
  • В октябре 2024 года источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Как отмечало издание, слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету.
  • С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.

#новости #курсывалют

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111 комментарий
Эрик Писаренко

Пока высокий курс выгоден государству он будет высоким, как только им надо будет его сделать выгодным по 90 его снова опустят. А чего про топливо молчат везде ? Дизель вот вот пробьет отметку в 70 рублей! Или все сдерживающие сдерживальщики удерживают рост яиц ?😂

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Artem Suhenko

А всё что происходит всегда только выгодно государству и факапов у него не бывает, потому что там всегда принимают правильные решения? Опять только выиграли, получается?

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Запопу Кусь

Ещё недавно доллар стоил 56 руб. Государству это было пипец как не выгодно, однако вам никто не мешал набивать карманы валютой. 💁

(И, кстати, все валютные ограничения на снятие и вывоз валюты были приняты только потому что Запад запретил ввозить наличную валюту в Россию. 💁)

А про яйца и бензин - никто ничего и не скрывает. Для этого ставку и повышают, чтобы снизить инфлицию. Так что на самом деле у нас достаточно умная политика. 💁

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Egor Pankin

А где они сдерживают то.
Я недавно матери привел пример с ее предпочитаемым брендом, типо вот президент, минсельхоз, минэкономразвития и все все вместе рванули понижать цены, ловить гнусных жуликов.
По итогу то все равно за 140 пачку берешь, а не за 100, как раньше.
Думал, что преувеличил рублей на 5, а в этот же день зашел в пятерку - они 152 =/

Ну и че. Народ начал кипятится, кипиш навел. Правительство запаниковало, сделало очередное обещание, и никто эти яйца уже не вспоминает.
Ну и с вашим дизелем также будет. Выйдет президент, скажет "завтра он будет по 10р за литр", народ успокоится и пойдет покупать за 99.

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Согласовано

Я, когда вижу цену на АИ98-100

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Укладчик стекловаты

Это курс ещё держат)
Импорта меньше, ключевая ставка в космосе. А так курс был бы намного выше. С другой стороны цены в магазинах уже как будто курс 200)

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