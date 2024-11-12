«Сбер» возобновит сделки по ИТ-ипотеке с 15 ноября 2024 года

И по семейной ипотеке.С 15 ноября 2024 года «Сбер» возобновит проведение сделок по льготным программам семейной ипотеки и ипотеки для ИТ, пишет «Прайм» со ссылкой на банк. Минимальный размер первоначального взноса — 20,1%.«Сбер» приостановил приём заявок и запись на сделки по ИТ-ипотеке и семейной ипотеке в октябре 2024 года «в связи с исчерпанием лимитов». ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября 2024 года.В конце июля правительство России продлило ИТ-ипотеку до 2030 года, исключив из неё Москву и Санкт-Петербург, но оставив прилегающие к ним области. Также выросла максимально возможная ставка — до 6%, но её можно снизить за счёт банковских и региональных программ.Как поясняли в Минцифры, причин для изменений несколько: высокая нагрузка на бюджет и вытекающие из этого ограничения, неравномерное распределение средств и решение сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.#новости #сбер
Спецоперация по спасению всяких Самолетов :)
решение сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.Лучше жить в Москве, получать 300к и 150к отдавать за ипотеку, чем в Самаре иметь 120к и платить по 40к
Лучше жить в Самаре и получать 300к
А если работать на удаленке из Самары на московскую зп?
Чё началось то, нормально всё в Самаре. Сегодня можно спокойно работать на компанияю в мск сидя хоть где. Хотя вроде там в условиях есть пункты от таких хитрожо..ых.
Ты дурачок? Сейчас все удаленно работают на мск из регионов.
Ну в сбере видимо не совсем отбитые сидят и понимают, что наличие ипотеки больше всего удерживает человека от того, чтобы он свалил нахер отсюда.