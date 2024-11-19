Официальный курс доллара превысил 100 рублей

Курс на 20 ноября 2024 года — 100,03 рубля.Евро — 105,73 рубля, следует из данных ЦБ. По словам аналитика «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, давление на рубль «продолжает оказывать фактор внешней торговли». Не помогает и «ухудшение геополитической обстановки», которая также влияет на индекс Мосбиржи.Укреплению доллара, помимо прочего, поспособствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США и «ожидаемое возобновление "торговых войн" с Китаем», пишут в «Финаме» со ссылкой на финансовых экспертов.С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.14 ноября курс доллара на международном валютном рынке достигал 100,2 рубля. По словам аналитика «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, «волатильность валют расширилась на фоне резкого подорожания глобального доллара на мировой арене, рубль не смог сопротивляться внешним тенденциям».#новости #курсывалют
У меня зп в рублях, цены в рублях. При чём тут курс какой-то бумажки?
У меня всё. Побежал к пятерочке, там просрочку сегодня выкидывают. Мне обязательно надо там быть.
потом хоть покажите, что удалось урвать!!!
И телефон с которого пишешь, наверно тоже отечественный и не зависит от доллара:)
Бигбон зелёный (аналог ролтона) с 33 до 45 вырос за месяц. А так да, пох на доллар )
Так молодой человек в очередь.😎😎😎
Как бы это смешно небыло, но подобное каждый вечер из окна наблюда (и завидую конечно же т.к. там ещё и просрочка из вкус вилл)
Пятерочка жирновато для меня, я в Чижик погнал