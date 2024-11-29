Raiffeisen Bank International закрыла сделку по продаже 87,7% белорусского «Приорбанка» холдингу Soven 1 из ОАЭ

И покинула рынок страны.«Это важный шаг на пути к снижению рисков, связанных с работой в Восточной Европе», — сообщил глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль.«Негативное влияние» сделки на консолидированную прибыль оценили в €830 млн — из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью актива. Последнюю не раскрыли.Источник фото: РБК«Приорбанк» работает в Беларуси с 1989 года. В RBI вошёл в 2003 году. О желании продать долю группа сообщила в феврале 2024 года.Из России она по-прежнему не ушла, хоть и говорит о планах с мая 2022 года. «По нулевому сценарию» — безвозмездно отказываясь от активов — не хочет. Но продажу осложняют запрет на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии, а также арест акций «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа».Полина ЛааксоДеньги17 окт«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года. #новости #райффайзенбанк
Ура! Теперь оформление карточек Приора для нерезиков вернется на средние по 🇧🇾 цены?
Выкупила оаэ компания, страна где все дороже чем в европе. Значит все станет дороже в 5 раз!
Теперь Приор не интересен.