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Полина Лааксо
Деньги

Raiffeisen Bank International закрыла сделку по продаже 87,7% белорусского «Приорбанка» холдингу Soven 1 из ОАЭ

И покинула рынок страны.

  • «Это важный шаг на пути к снижению рисков, связанных с работой в Восточной Европе», — сообщил глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль.
  • «Негативное влияние» сделки на консолидированную прибыль оценили в €830 млн — из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью актива. Последнюю не раскрыли.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • «Приорбанк» работает в Беларуси с 1989 года. В RBI вошёл в 2003 году. О желании продать долю группа сообщила в феврале 2024 года.
  • Из России она по-прежнему не ушла, хоть и говорит о планах с мая 2022 года. «По нулевому сценарию» — безвозмездно отказываясь от активов — не хочет. Но продажу осложняют запрет на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии, а также арест акций «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа».
Полина Лааксо
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Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года.

Источник фото: «АБН24»

#новости #райффайзенбанк

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5 комментариев
Максим Ростокин

Ура! Теперь оформление карточек Приора для нерезиков вернется на средние по 🇧🇾 цены?

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Pavel Chernev

Выкупила оаэ компания, страна где все дороже чем в европе. Значит все станет дороже в 5 раз!

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Serge Tikhonenko

Теперь Приор не интересен.

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