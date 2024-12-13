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Таня Боброва
Деньги

«Т-Банк» предупредил о возможных проблемах с приёмом карт Visa и Mastercard в терминалах с января 2025 года

С онлайн-платежами «проблем быть не должно».

Обновлено в 21:13 мск. В «Т-Банке» сообщили vc.ru, что информация не соответствует действительности. «Терминалы и банкоматы “Т-Банка” исправно работают, вовремя прошли необходимое обновление и поддерживают операции с картами Visa и Mastercard», — заявили в пресс-службе.

«Интерфакс» отредактировал заметку.

  • Некоторые терминалы «Т-Банка» (ранее — «Тинькофф») могут перестать поддерживать карты международных платёжных систем Visa и Mastercard с 1 января 2025 года, пишут «Интерфакс» и Frank Media со ссылкой на рассылку клиентам и службу поддержки.
  • С онлайн-платежами «проблем быть не должно». Банк рекомендовал использовать карты «Мир» для стабильной работы. Редакция vc.ru направила запрос в «Т-Банк». Службы поддержки «Сбера» и ВТБ сообщили «Интерфаксу», что проблем с приёмом карт Visa и Mastercard не будет.
  • Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в марте 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжили работать внутри страны, но не за границей и не в иностранных интернет-магазинах.
  • В октябре 2024 года источники РБК рассказали, что в конце года у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard. Из-за этого работа карт будет зависеть от решений самих банков.
  • Однако в ВТБ тогда отмечали, что ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истёкшим сертификатом «точно не превратится в “кирпич”». В целом же ситуация затронет, предварительно, «не больше чем 1% карт на рынке»: у многих клиентов уже есть карты «Мир».

#новости #visa #mastercard #банки

33
33
33 комментария
levinaelizaveta

Рекомендация использовать карту Мир, как будто у кого-то есть выбор))

10
4
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О. Чайкина

Ну, у меня есть МИР и Visa. Пользуюсь обеими.

1
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Alex Melnikoff

еще продуктые айлбибекнули

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Сергей Старчеус

Выбор есть всегда

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Александр Марвин

У меня карта с риком и Морти до 28 года, я не буду выпускать обычную мир вы чё в обслуживании откажете🤡

7
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macarovalexa

Представляю, как люди будут метаться по офисам в новогодние праздники

1
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