«Т-Банк» предупредил о возможных проблемах с приёмом карт Visa и Mastercard в терминалах с января 2025 года

Обновлено в 21:13 мск. В «Т-Банке» сообщили vc.ru, что информация не соответствует действительности. «Терминалы и банкоматы “Т-Банка” исправно работают, вовремя прошли необходимое обновление и поддерживают операции с картами Visa и Mastercard», — заявили в пресс-службе.