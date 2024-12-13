«Т-Банк» предупредил о возможных проблемах с приёмом карт Visa и Mastercard в терминалах с января 2025 года

Обновлено в 21:13 мск. В «Т-Банке» сообщили vc.ru, что информация не соответствует действительности. «Терминалы и банкоматы “Т-Банка” исправно работают, вовремя прошли необходимое обновление и поддерживают операции с картами Visa и Mastercard», — заявили в пресс-службе.
Рекомендация использовать карту Мир, как будто у кого-то есть выбор))
Ну, у меня есть МИР и Visa. Пользуюсь обеими.
еще продуктые айлбибекнули
Выбор есть всегда
У меня карта с риком и Морти до 28 года, я не буду выпускать обычную мир вы чё в обслуживании откажете🤡
Представляю, как люди будут метаться по офисам в новогодние праздники