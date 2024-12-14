День 1025: правительство продлило повышенные пошлины на импорт ряда товаров из «недружественных» стран, аналитики ожидают снижения российского рынка акций

Официальный курс юаня к рублю с начала 2024 года вырос на 11%, до 13,95 рубля. Биржевой курс юаня на Мосбирже — на 10,3%, до 13,91. «РБК Инвестиции» спросили аналитиков, что будет влиять на него в 2025 году. Среди факторов: монетарная политика регуляторов Китая и США и отношение этих двух стран, а также динамика торгового баланса России и продажа валютной выручки экспортёрами.