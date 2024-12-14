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Полина Лааксо
Деньги

День 1025: правительство продлило повышенные пошлины на импорт ряда товаров из «недружественных» стран, аналитики ожидают снижения российского рынка акций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Фондовый капитал
Источник фото: «Фондовый капитал

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,43 рубля (на 52 копейки меньше, чем 13 декабря).
  • Евро — 109,01 рубля (на 1,47 рубля меньше).
  • Юань — 14 рублей (на 15 копеек больше).

BTC на 10:06 мск стоит $101,8 тысячи, ETH — $3930, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Правительство продлило до конца 2025 года действие повышенных пошлин (20-50%) на некоторые товары из «недружественных» стран — вино и пиво, бытовую химию и парфюмерию, кондитерские изделия и обои, а также фанеру и аккумуляторы.

Официальный курс юаня к рублю с начала 2024 года вырос на 11%, до 13,95 рубля. Биржевой курс юаня на Мосбирже — на 10,3%, до 13,91. «РБК Инвестиции» спросили аналитиков, что будет влиять на него в 2025 году. Среди факторов: монетарная политика регуляторов Китая и США и отношение этих двух стран, а также динамика торгового баланса России и продажа валютной выручки экспортёрами.

Правительство поручило Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Минфину проработать запрет на скидки при розничной продаже алкоголя — в срок до 15 апреля 2025 года.

Опрошенные «РИА Новости» аналитики банков и инвесткомпаний ожидают, что на неделе с 16 декабря 2024 года российский рынок акций будет снижаться, рубль к юаню на Мосбирже просядет, а доллар и евро на «внебирже» ослабеют к рублю. 16 декабря должна выйти статистика Китая по объёмам производства и безработице, 18 декабря пройдёт заседание Федерального резервного фонда США по ставке, а 20 декабря — заседание по ключевой ставке ЦБ.

Новости предыдущего дня, 13 декабря — здесь.

#новости

11
10 комментариев
d3n.z3l

Правительство продлило до конца 2025 года действие повышенных пошлин (20-50%)

Мало, просим поднять пошлины до 100-150%, по просьбам трудящихся

1
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Jiu and vali

Трудящиеся на вгтрк вообще просят 200%.

2
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Ефим Ш.

Ай молодца, грамоту тебе дадим)

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Согласовано

Терешковой черкани письмишко. Говорят она их все читает.

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Нытошная Сатоши

"Правительство поручило Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Минфину проработать запрет на скидки при розничной продаже алкоголя" - в чём смысл сего действа? Ни капли радости населению?

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Jiu and vali

Пополнение бюджета.

1
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Сергей про е-ком

Когда наступит тот день, когда за владение акциями будут доплачивать (в контексте убыточности многих глобальных направлений)?

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