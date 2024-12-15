День 1026: в октябре 2024 года объём валютных сбережений на руках россиян сократился до минимума с февраля 2022 года

В декабре 2024 года средняя стоимость жилья в новостройках в 16 городах- миллионниках и Московской и Ленинградской областях составила 177,1 тысячи рублей за 1 м². Это 0,02% меньше месяц к месяцу, сообщили «Ъ» в «Циане». В «Авито» отметили снижение на 1%, до 165 тысяч рублей. В «Этажах» и «Яндексе», наоборот, увидели прирост — на 0,3% и 0,9% месяц к месяцу соответственно.