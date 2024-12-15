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Полина Лааксо
Деньги

День 1026: в октябре 2024 года объём валютных сбережений на руках россиян сократился до минимума с февраля 2022 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,43 рубля (на 52 копейки меньше, чем 13 декабря).
  • Евро — 109,01 рубля (на 1,47 рубля меньше).
  • Юань — 14 рублей (на 15 копеек больше).

BTC на 12:16 мск стоит $101,9 тысячи, ETH — $3857, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

В октябре 2024 года объём валютных сбережений на руках россиян сократился до минимума с февраля 2022 года, составив $93,3 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основе данных ЦБ.

С конца февраля 2022 года Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму свыше 25 млн фунтов стерлингов.

В декабре 2024 года средняя стоимость жилья в новостройках в 16 городах- миллионниках и Московской и Ленинградской областях составила 177,1 тысячи рублей за 1 м². Это 0,02% меньше месяц к месяцу, сообщили «Ъ» в «Циане». В «Авито» отметили снижение на 1%, до 165 тысяч рублей. В «Этажах» и «Яндексе», наоборот, увидели прирост — на 0,3% и 0,9% месяц к месяцу соответственно.

В «РБК Инвестициях» подготовили расписание работы российских и зарубежных фондовых площадок на новогодних каникулах.

Источник: РБК
Источник: РБК

Банк Oma Säästöpankki — главный кредитор обанкротившейся финской аутлет-деревни Zsar Outlet Village — прекратил оплачивать расходы на содержание объекта, пишет РБК со ссылкой на материал Yle от 13 декабря 2024 года. Аутлет пытаются продать уже два года, но сделки срываются.

В Ассоциации туроператоров России назвали причины, по которым туристам из России стали чаще отказывать в шенгене. Среди них — проверка документов «под микроскопом». Предпосылок к улучшению ситуации пока нет.

Новости предыдущего дня, 14 декабря — здесь.

#новости

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35 комментариев
Вадим Д.

Откуда у россиян вообще валютные сбережения?! Это что за попрание скреп? Печенегов зря, что ли, били и побили?
Срочно необходим закон об изъятии сбережений. Сперва валютных.

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hikonomuro

Где-то про очень похожее я уже читал...

1
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Макс

Причём, если бы новость была о том, что количество сбережений увеличилось до максимума, комментарий был бы про то, что банковская система скоро накроется, так как никто не несёт деньги в банки)

1
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Lmao

на свои похороны лучше в валюте хранить

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Zloy Sniper

Валюта на руках это в банках? Или в домашних кубышках? Если первое, то ничего удивительно. Начиная со сложностей с хранением доллара и евро в банках и заканчивая прекращением торгами ими на ММВБ, все приводило с сокращению. Ну, а если «на руках» это именно на руках, то каким образом было подсчитано, сколько валюты хранят под матрасами бережливые граждане?

6
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Буквоед

Обороты обменников, например

1
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Urban nomad

Полагаю, многие начали понимать, что фиатные валюты государство рано или поздно отожмет и переводят накопления в крипту. Лично я закупил usdt и btc

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