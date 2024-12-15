День 1026: в октябре 2024 года объём валютных сбережений на руках россиян сократился до минимума с февраля 2022 года

В декабре 2024 года средняя стоимость жилья в новостройках в 16 городах- миллионниках и Московской и Ленинградской областях составила 177,1 тысячи рублей за 1 м². Это 0,02% меньше месяц к месяцу, сообщили «Ъ» в «Циане». В «Авито» отметили снижение на 1%, до 165 тысяч рублей. В «Этажах» и «Яндексе», наоборот, увидели прирост — на 0,3% и 0,9% месяц к месяцу соответственно.
Откуда у россиян вообще валютные сбережения?! Это что за попрание скреп? Печенегов зря, что ли, били и побили?
Срочно необходим закон об изъятии сбережений. Сперва валютных.
Где-то про очень похожее я уже читал...
Причём, если бы новость была о том, что количество сбережений увеличилось до максимума, комментарий был бы про то, что банковская система скоро накроется, так как никто не несёт деньги в банки)
на свои похороны лучше в валюте хранить
Валюта на руках это в банках? Или в домашних кубышках? Если первое, то ничего удивительно. Начиная со сложностей с хранением доллара и евро в банках и заканчивая прекращением торгами ими на ММВБ, все приводило с сокращению. Ну, а если «на руках» это именно на руках, то каким образом было подсчитано, сколько валюты хранят под матрасами бережливые граждане?
Обороты обменников, например
Полагаю, многие начали понимать, что фиатные валюты государство рано или поздно отожмет и переводят накопления в крипту. Лично я закупил usdt и btc