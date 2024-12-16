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Евгения Евсеева
Деньги

День 1027: в Никарагуа заявили о готовности принимать карты «Мир»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Hermes Rivera / Unsplash
Источник: Hermes Rivera / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,43 рубля (на 52 копейки меньше, чем 13 декабря).
  • Евро — 109,01 рубля (на 1,47 рубля меньше).
  • Юань — 14 рублей (на 15 копеек больше).

BTC на 8:00 мск стоит $104,6 тысячи, ETH — $3952, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Россия и Никарагуа начали работу в рамках межправительственной комиссии по созданию в стране сети принимающих карты «Мир» банкоматов.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство без каких-либо замечаний поддержало законопроект о введении специальных рублёвых счетов для доходов иноагентов.

ЕС планирует ввести санкции в связи с «гибридными действиями» против 16 граждан России, Грузии и Молдавии, а также трёх организаций

Контекст

Опрошенные Forbes и РБК эксперты прогнозируют, что на следующем заседании по ключевой ставке ЦБ поднимет её до 23% годовых. Но некоторые допускают рост до 25%.

Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.

#новости

66
11
11
21 комментарий
d3n.z3l

Предлагаю уже наконец таки официально сменить летоисчисление от рождества Христова на рождество Хуйлова или начало СВО
@Терешкова

4
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Макс Кэнари

Выезжаю

1
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Сергей Сергей

Даешь ставку 50%!!!))))

1
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Андрей

Получается, на этой неделе будет можно вступить в талибан, но нельзя в фбк?

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d3n.z3l

Можете вступать или донатить ФБК, только они вас и сольют же

1
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debil
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dru dru

Из России в Никурагуа подписаться на все стриминговые сервисы и обратно. И забыть на год

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