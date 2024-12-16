День 1027: в Никарагуа заявили о готовности принимать карты «Мир»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Hermes Rivera / UnsplashМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 14-16 декабря 2024 года:Доллар — 103,43 рубля (на 52 копейки меньше, чем 13 декабря).Евро — 109,01 рубля (на 1,47 рубля меньше).Юань — 14 рублей (на 15 копеек больше).BTC на 8:00 мск стоит $104,6 тысячи, ETH — $3952, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяРоссия и Никарагуа начали работу в рамках межправительственной комиссии по созданию в стране сети принимающих карты «Мир» банкоматов. Какие есть проблемы и трудностиПравительство без каких-либо замечаний поддержало законопроект о введении специальных рублёвых счетов для доходов иноагентов. ЕС планирует ввести санкции в связи с «гибридными действиями» против 16 граждан России, Грузии и Молдавии, а также трёх организацийКонтекстОпрошенные Forbes и РБК эксперты прогнозируют, что на следующем заседании по ключевой ставке ЦБ поднимет её до 23% годовых. Но некоторые допускают рост до 25%. Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.#новости
Предлагаю уже наконец таки официально сменить летоисчисление от рождества Христова на рождество Хуйлова или начало СВО
@Терешкова
Выезжаю
Даешь ставку 50%!!!))))
Получается, на этой неделе будет можно вступить в талибан, но нельзя в фбк?
Можете вступать или донатить ФБК, только они вас и сольют же
Из России в Никурагуа подписаться на все стриминговые сервисы и обратно. И забыть на год