И больше отказывать в выдаче туристических виз.Они могут проверить, действительно ли куплены билеты на самолёт, оплачено ли размещение в пункте назначения или только забронировано, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Осложняет ситуацию и то, что у них, по словам Мурадяна, есть ограничение на количество заявлений от туристов из России, «которые они могут рассматривать в течение месяца»: 50-100 в день, что «ничтожно мало».«Предпосылок к улучшению ситуации» в АТОР не видят, однако рассчитывают, что турбизнес в ЕС «призовёт власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде»: они «щедрые, пользуются инфраструктурой, ездят на экскурсии». О проблемах из-за оттока платёжеспособных россиян сообщал курорт Карловы Вары, опустел без них и финский аутлет Zsar Outlet Village.Источник фото: «Известия»На фоне отключения карт «Газпромбанка» от платёжной системы UnionPay из-за санкций со стороны Минфина США в ассоциации также ожидают новую волну «карточных» туров — поездок за рубеж за картами Visa и MasterCard. Другой повод для этого — проблемы с обменом долларов старого образца.Мурадян советует заранее покупать евро «некрупного номинала» и менять их на доллары нового образца «по мере их появления в обменниках». «Ловить» курсы не рекомендует: есть риск, что в нужный момент в обменнике не окажется нужных купюр.Где оформить карту UnionPay для использования за рубежом.Старые и новые доллары: в чём отличия.#новости
Ну и ладно. В Азии тоже много интересного. Больше, чем успеет посмотреть за свою жизнь средний турист россиянин.
Если без шуток, то Азия реально охрененная альтернатива. И я сейчас сне про заезженный Тай. Китай, Корея, Япония, там эмоций и впечатлений будет в десять раз больше чем от очередной Чехии или Франции (Франция вообще помойка, рили).
Я хз что вы на эту Европу дрочите так. Максимально дефолтная Локация со скучным биомами. Ну может только Швейцария более менее из-за рельефа.
В советское время людям всего хватало и без поездок этих ваших!
«призовёт власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде»: они «щедрые, пользуются инфраструктурой, ездят на экскурсии».
Вот это самомнение 😄 российских туристов в Европе уже как почти 5 лет очень мало. Большинство встречающиеся русскоязычных оказываются либо не из РФ, либо уже живут в Европе. И не то чтобы на россиян кто-то рассчитывал, как на китайцев. К тому же рубль ничего не стоит и россиянам стало очень дорого отдыхать в Европе.
Пожалуйста расскажите это мэру Карловых Вар. А то он плакался, что курорт из-за оттока русских на грани вымирания
Вот это самобичевание и маня-проекции. Московско-Питерский турист в Европе в среднем был богаче и воспитаннее, чем любой другой турист в Европе.
В первую очередь это всё из-за отсутствия прямого сообщения