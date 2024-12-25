ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов до 31 марта 2025 года

Осенью 2024-го регулятор принял такое же решение относительно ипотеки и кредиток.ЦБ не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем потребительским кредитам для банков, ломбардов, а также кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Мера вводится с 1 января по 31 марта 2025 года.Ограничение ПСК останется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, которые выдают микрофинансовые организации.ПСК — совокупность всех средств, которые заёмщик должен выплатить банку в течение срока действия сделки: основной долг, проценты, комиссии и прочее. Согласно законодательству, предельные ставки по разным видам кредитов для физлиц не могут более чем на треть превышать уровень, который ежеквартально устанавливает регулятор, пишет РБК.Осенью 2024 года ЦБ снял ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке и по кредитным картам — также до 31 марта 2025 года.#новости #цб
отмена ограничений ПСК это вроде как бери не хочу? или я что то не понял
Да. Бери с клиента сколько хочешь. Процентов и комиссий.
Добро пожаловать в 50%+ кредиты от банков
Да! Только на пользу!
Видимо банкам разрешили ускоренный режим ввода клиентов в долговую яму. Следующий шаг - долговые тюрьмы. Их видимо тоже поручат организовать банкам. Чисто, чтобы личные данные не разбредались по разным реестрам.
Никому не нужно это. Просто видимо кредиторы по тихому сообщили властям что на текущих условиях им вообще не выгодно их выдавать и отрасль просто встанет.
А увеличивать размер ограничения до огромных сумм как то подозрительно. Общественность может что то заподозрить.
Ууу, какая благодать-то!
Наконец-то банки смогут прикрутить 800%/месяц разными сборами/надбавками к самому кредиту.
Сейчас бы включить самозапрет кредитов, но не, надо подождать до марта.
Какое удивительное совпадение.