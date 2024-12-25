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Таня Боброва
Деньги

ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов до 31 марта 2025 года

Осенью 2024-го регулятор принял такое же решение относительно ипотеки и кредиток.

  • ЦБ не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем потребительским кредитам для банков, ломбардов, а также кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Мера вводится с 1 января по 31 марта 2025 года.
  • Ограничение ПСК останется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, которые выдают микрофинансовые организации.
  • ПСК — совокупность всех средств, которые заёмщик должен выплатить банку в течение срока действия сделки: основной долг, проценты, комиссии и прочее. Согласно законодательству, предельные ставки по разным видам кредитов для физлиц не могут более чем на треть превышать уровень, который ежеквартально устанавливает регулятор, пишет РБК.
  • Осенью 2024 года ЦБ снял ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке и по кредитным картам — также до 31 марта 2025 года.

#новости #цб

22
29 комментариев
неформат

отмена ограничений ПСК это вроде как бери не хочу? или я что то не понял

1
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Иванов Иван

Да. Бери с клиента сколько хочешь. Процентов и комиссий.

24
1
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Цифровые комплексы

Добро пожаловать в 50%+ кредиты от банков

5
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Po...

Да! Только на пользу!

3
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Zloy Sniper

Видимо банкам разрешили ускоренный режим ввода клиентов в долговую яму. Следующий шаг - долговые тюрьмы. Их видимо тоже поручат организовать банкам. Чисто, чтобы личные данные не разбредались по разным реестрам.

4
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Иванов Иван

Никому не нужно это. Просто видимо кредиторы по тихому сообщили властям что на текущих условиях им вообще не выгодно их выдавать и отрасль просто встанет.
А увеличивать размер ограничения до огромных сумм как то подозрительно. Общественность может что то заподозрить.

1
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Вадим Д.

Ууу, какая благодать-то!
Наконец-то банки смогут прикрутить 800%/месяц разными сборами/надбавками к самому кредиту.
Сейчас бы включить самозапрет кредитов, но не, надо подождать до марта.

Какое удивительное совпадение.

4
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