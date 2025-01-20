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Полина Лааксо
Деньги

Российские экспортёры столкнулись со сложностями при возврате валютной выручки в страну

Проблемы усугубились после ноября 2024 года, когда Минфин США ввёл санкции против нескольких десятков финансовых компаний.

  • Расчёты проходят с задержкой, валютные счета за рубежом блокируются, а стоимость трансграничных операций растёт, рассказал РБК партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Особенно это касается расчётов с США, странами ЕС и Японией и сфер сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования.
  • Если иностранные банки видят «риски секторальных санкций», то могут отказать в проведении платежа, даже если российский банк неподсанкционный, говорит партнёр «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнёры» Владимир Чикин.
  • По прогнозам сервиса-посредника международных переводов MoneyRoo, производители и поставщики российских товаров за рубеж «могут своевременно не вернуть со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки». В отдельных случаях это может привести к сокращению оборотных средств и увеличению долговой нагрузки.
  • У экспортёров есть возможность сотрудничать с платёжными агентами, но чем выше спрос, тем выше цены. Помимо этого, управление при Минфине США выпустило лицензии, которые временно разрешают операции со «Сбером», «Альфа-банком», «Газпромбанком», ВТБ и другими, так что «острота проблемы» должна уйти. Но выпустят ли новые лицензии — неизвестно.
Источник фото: «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха»
Источник фото: «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха»
  • 21 ноября 2024 года Минфин США ввёл блокирующие санкции в отношении 118 физлиц и юрлиц, которые связаны с российским финансовым сектором. Среди них — «БКС Банк», «Газпромбанк», «Дом.рф», «Агророс», «ББР Банк», «Национальный резервный банк», «Акибанк», банк «Синара» и другие.

#новости #санкции

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37 комментариев
Макгаффин

Что за вранье опять. Президент твердо и четко сказал: санкции нам на пользу.

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Nerbl4 .

Я давно заметил, что Полина постоянно выкладывает депрессивные новости. А не работает ли она, часом, на госдеп?

9
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Х3р майор

Так этих барыг! А у меня зарплата в рублях, так что пофиг.

1
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Камиль Харисян

Даешь уже новый коридор рубля в 120-150 за евро. Весной в рф собираюсь, а трехзначный уже не радует с таким ростом цен

4
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Yulay Mambetov

Давно пора увеличить доходы России и поднять курс рубля до 1000 за доллар.

5
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Руслан Халиуллин

Коридор... Одно Радио любило вспоминать про коридоры 😏

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Евгений Куртуков

"Нам ета валюта и нахрен не нужна, наш рубль крепок", твёрдо и чётко заявил какой-то дед

4
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