Российские экспортёры столкнулись со сложностями при возврате валютной выручки в страну

Проблемы усугубились после ноября 2024 года, когда Минфин США ввёл санкции против нескольких десятков финансовых компаний.Расчёты проходят с задержкой, валютные счета за рубежом блокируются, а стоимость трансграничных операций растёт, рассказал РБК партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Особенно это касается расчётов с США, странами ЕС и Японией и сфер сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования.Если иностранные банки видят «риски секторальных санкций», то могут отказать в проведении платежа, даже если российский банк неподсанкционный, говорит партнёр «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнёры» Владимир Чикин.По прогнозам сервиса-посредника международных переводов MoneyRoo, производители и поставщики российских товаров за рубеж «могут своевременно не вернуть со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки». В отдельных случаях это может привести к сокращению оборотных средств и увеличению долговой нагрузки.У экспортёров есть возможность сотрудничать с платёжными агентами, но чем выше спрос, тем выше цены. Помимо этого, управление при Минфине США выпустило лицензии, которые временно разрешают операции со «Сбером», «Альфа-банком», «Газпромбанком», ВТБ и другими, так что «острота проблемы» должна уйти. Но выпустят ли новые лицензии — неизвестно.Источник фото: «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха»21 ноября 2024 года Минфин США ввёл блокирующие санкции в отношении 118 физлиц и юрлиц, которые связаны с российским финансовым сектором. Среди них — «БКС Банк», «Газпромбанк», «Дом.рф», «Агророс», «ББР Банк», «Национальный резервный банк», «Акибанк», банк «Синара» и другие.#новости #санкции
Что за вранье опять. Президент твердо и четко сказал: санкции нам на пользу.
Я давно заметил, что Полина постоянно выкладывает депрессивные новости. А не работает ли она, часом, на госдеп?
Так этих барыг! А у меня зарплата в рублях, так что пофиг.
Даешь уже новый коридор рубля в 120-150 за евро. Весной в рф собираюсь, а трехзначный уже не радует с таким ростом цен
Давно пора увеличить доходы России и поднять курс рубля до 1000 за доллар.
Коридор... Одно Радио любило вспоминать про коридоры 😏
"Нам ета валюта и нахрен не нужна, наш рубль крепок", твёрдо и чётко заявил какой-то дед