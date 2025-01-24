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Полина Лааксо
Деньги

«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» предложили ввести «роуминг» при приёме QR-платежей вместо перехода на единый код от ЦБ

Последний будет работать на базе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

  • Сейчас одни банки не умеют считывать QR-коды других. Но если «обеспечить взаимную интеграцию платформ», то можно будет «бесшовно передавать клиентов между операторами» кодов и не ограничивать количество этих операторов, передают «Ъ», РБК и «Ведомости» со ссылкой на представителя консорциума.
  • Если банк понимает, что его QR-код пытаются считать с помощью приложения, которое не может его распознать, он будет «делать подмену ссылки на платформу от НСПК». И за «переадресацию» получит комиссию. Для клиента ничего не изменится: платёжная цепочка «будет внутренним делом её участников».
  • Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого QR-кода для оплаты товаров и услуг: покупатель сможет заранее выбрать счёт, с которого будут списываться деньги, но QR-код на кассах будет единым. Идею раскритиковал глава «Сбера» Герман Греф.

Опять создать какую-то одну контору. Вы видели где-нибудь в мире, чтобы госструктура генерировала инновации? И не увидите. Чтобы сектор продолжал инновационно развиваться, нужно стимулировать участников рынка вкладывать в это деньги.

Герман Греф, глава «Сбера»
  • В июне 2024 года ЦБ сообщил о разработке универсального кода, управлять которым будет «равноудалённый оператор» — чтобы «исключить зависимость рынка от крупнейших игроков». Тогда же «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» сказали о создании консорциума, который займётся разработкой собственного единого QR-кода, а позже учредили ООО без контролирующего акционера.
  • В сентябре ЦБ подчеркнул желание «закрепить в законе норму, по которой на кассе будет только один QR». Уже в декабре в Госдуму внесли законопроект, который обязывает банки и торговые точки подключить такой код с 2026 года. Его ещё не рассмотрели.
  • Аналитики понимают недовольство банков — им хочется получать комиссии за приём платежей по собственным кодам. Но хоть ЦБ и выступает за «универсальность», компромисс возможен, думают они: если регулятор посчитает, что введение двух параллельных стандартов не подорвёт «стабильность и прозрачность рынка», а НСПК признает «обоснованными» тарифы за «роуминг».
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»

#новости #сбер #альфабанк #тбанк

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36 комментариев
Вадим Д.

Забодали вы уже бесшовно клиентов передавать, спамеры светофорные.
А потом из всех банков разом полетят звонки и сообщения с «уникальными» предложениями.
Для клиента ничего не изменитсяАга, и вообще, это только на пользу.

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Мы знаем где у них офисы))

1
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S.Capusta

Им за эту разработку тАкую премию дадут! ))

1
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Буквоед

"спамеры светофорные" – это хорошо )

1
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Sergey Badaev

Причем тут клиенты?
При оплате картами сейчас так же работает - неважно какой банк поставил терминал в торговой точке и неважно какой банк выпустил карту, если эквайер не может сам отпроцессить транзакцию по карте, то обращение идет в НСПК.

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ZIPA

Как будто у Сбера инновации есть

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Император Нолимоций

Да в смысле?!

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