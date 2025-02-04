Акции азиатских компаний выросли после отсрочки американских торговых пошлин для Канады и Мексики

Есть надежда, что их отсрочат и для Китая. Гонконгский индекс Hang Seng на 10:20 мск вырос на 2,7%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, южнокорейский Kospi — на 1,13%, индийский Nifty 50 — на 0,9%.Данные примерно на 7:00 мск. Источник: CNBCАкции растут из-за того, что президент США Дональд Трамп отсрочил на месяц введение пошлин на товары из Канады и Мексики, пишет CNBC.Пока рынки Азии остаются закрытыми — из-за празднования Нового года по лунному календарю.Как отмечает AP, есть надежда, что такая же отсрочка может появиться и для Китая — несмотря на то, что пошлины уже вступили в силу. Трамп в ближайшее время должен встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Детали встречи пока неизвестны.#новости
Вот так чудо! Кто бы мог подумать...
После того как манипулятор стоками Маск прорвался куда надо, этого всё неспроста.
Только терь не своими твиттами опускает-покупает-разгоняет-продаёт стоки, а через Трампа
Пророк получается)
И в результате встречи они опять просядут или подрастут
Наглядный пример спекуляций мировой экономики.
Заносим в справочники