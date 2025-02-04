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Евгения Евсеева
Деньги

Акции азиатских компаний выросли после отсрочки американских торговых пошлин для Канады и Мексики

Есть надежда, что их отсрочат и для Китая.

  • Гонконгский индекс Hang Seng на 10:20 мск вырос на 2,7%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, южнокорейский Kospi — на 1,13%, индийский Nifty 50 — на 0,9%.
Данные примерно на 7:00 мск. Источник: CNBC
Данные примерно на 7:00 мск. Источник: CNBC
  • Акции растут из-за того, что президент США Дональд Трамп отсрочил на месяц введение пошлин на товары из Канады и Мексики, пишет CNBC.
  • Пока рынки Азии остаются закрытыми — из-за празднования Нового года по лунному календарю.
  • Как отмечает AP, есть надежда, что такая же отсрочка может появиться и для Китая — несмотря на то, что пошлины уже вступили в силу. Трамп в ближайшее время должен встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Детали встречи пока неизвестны.

#новости

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7 комментариев
Максим Исаев

Вот так чудо! Кто бы мог подумать...

3
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Х3р майор

После того как манипулятор стоками Маск прорвался куда надо, этого всё неспроста.
Только терь не своими твиттами опускает-покупает-разгоняет-продаёт стоки, а через Трампа

3
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Владимир К

Пророк получается)

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Виктор Викторович

И в результате встречи они опять просядут или подрастут

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Наглядный пример спекуляций мировой экономики.
Заносим в справочники

1
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