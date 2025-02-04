«Райффайзенбанк» получил убыток в €240 млн за квартал из-за суда в России

По нему он должен выплатить €2 млрд строительной Strabag. Убыток российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) в четвёртом квартале 2024 года составил €240 млн, следует из отчётности компании. Всего за год «дочка» выручила €873 млн, что на 34,9% меньше результата 2023 года, пишет Frank Media.Потери возникли из-за создания дополнительных резервов на €840 млн для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.RBI сообщала о планах сформировать резервы в январе 2025 года. Причина — проигранный суд российскому совладельцу строительной Strabag. По нему компанию обязали выплатить €2 млрд. Источник: «Коммерсантъ»В декабре 2023 года RBI сообщил, что «Райффайзенбанк» купит у «Распериа трейдинг лимитед» 27,78% акций Strabag за €1,51 млрд. Однако в мае 2024-го банк отказался от сделки «из соображений осторожности». Перед этим, в апреле, «Распериа» передали в пользу отечественного АО «Илиадис». Но затем её отдали российскому «Валтура холдингз лимитед».«Распериа» посчитала, что ей причинён вред. Компания просила обратить взыскание на денежные средства «Райффайзенбанка» и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag — то есть осуществить сорванную сделку.#новости #райффайзенбанк
Мало, надо их ещё на счетчик поставить, как куколд, тьфу, Гугол
и замедлить?
Доосторожничался..
Во всех смыслах.
Убыток 250 из за формирования доп. резервов 850? ....фсиоооо, райф получил убыток...божественная аналитика