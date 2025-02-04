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Евгения Евсеева
Деньги

«Райффайзенбанк» получил убыток в €240 млн за квартал из-за суда в России

По нему он должен выплатить €2 млрд строительной Strabag.

  • Убыток российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) в четвёртом квартале 2024 года составил €240 млн, следует из отчётности компании. Всего за год «дочка» выручила €873 млн, что на 34,9% меньше результата 2023 года, пишет Frank Media.
  • Потери возникли из-за создания дополнительных резервов на €840 млн для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.
  • RBI сообщала о планах сформировать резервы в январе 2025 года. Причина — проигранный суд российскому совладельцу строительной Strabag. По нему компанию обязали выплатить €2 млрд.
Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»
  • В декабре 2023 года RBI сообщил, что «Райффайзенбанк» купит у «Распериа трейдинг лимитед» 27,78% акций Strabag за €1,51 млрд. Однако в мае 2024-го банк отказался от сделки «из соображений осторожности». Перед этим, в апреле, «Распериа» передали в пользу отечественного АО «Илиадис». Но затем её отдали российскому «Валтура холдингз лимитед».
  • «Распериа» посчитала, что ей причинён вред. Компания просила обратить взыскание на денежные средства «Райффайзенбанка» и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag — то есть осуществить сорванную сделку.

#новости #райффайзенбанк

3
7 комментариев
Х3р майор

Мало, надо их ещё на счетчик поставить, как куколд, тьфу, Гугол

1
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sles

и замедлить?

1
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Иванов Иван

Доосторожничался..
Во всех смыслах.

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Егор Егоров

Убыток 250 из за формирования доп. резервов 850? ....фсиоооо, райф получил убыток...божественная аналитика

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