ЦБ понизил официальный курс доллара до 88,51 рубля впервые с начала сентября 2024 года

Курс евро на 21 февраля 2025 года составил 92,48 рубля. Это уровень начала августа 2024 года.Доллар на международном валютном рынке Forex на 19:00 мск — 87,05 рубля. Евро — 91,18 рубля.С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использовал для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. С 27 декабря изменил механизм и начал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.Укрепление рубля ускорилось в феврале 2025 года. Сначала на фоне «явного дисбаланса спроса и предложения валюты», как отмечали аналитики «БКС Экспресс». Затем — на ожиданиях политических изменений, в частности урегулирования конфликта в Украине. 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры США и России.Среди других положительных факторов — замедление недельной инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения. По данным Росстата, с 11 по 17 февраля инфляция составила 0,17% против 0,23% неделей ранее.При этом «фундаментальные факторы» — вроде объёмов экспорта и импорта, притоков и оттоков капитала — не менялись, говорили в УК «Первая». Поэтому укрепление лучше считать «временным отклонением».К тому же 27 февраля в силу вступят санкции США в отношении российского нефтегазового сектора. Некоторые попавшие в санкционный список компании специально к этой дате могут конвертировать в рубли «большие объёмы инвалюты», тем самым усиливая её продажу.Аналитики SberCIB Investment Research назвали «справедливым курсом при текущем уровне поставок» 105 рублей за $1. В «БКС Мир Инвестиций» сочли быстрое укрепление рубля «избыточной реакцией». Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» тоже говорят, что рубль, скорее, «переукрепился».Источник фото: Shutterstock#новости #курсывалют #доллар