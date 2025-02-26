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Евгения Евсеева
Деньги

Стоимость акций Tesla упала на 8%, капитализация опустилась ниже $1 трлн

Бумаги отреагировали на новость о падении продаж в Европе.

  • По итогам торгов стоимость акций снизилась на 8,39%, до $302,8 за штуку. Капитализация составила $973,9 млрд — компания всё ещё остаётся самым дорогим автопроизводителем в мире.
  • За четыре торговые сессии подряд акции Tesla потеряли в стоимости 16%, а капитализация компании сократилась на $186 млрд, отмечает Bloomberg.
Стоимость акций Tesla упала на 8%, капитализация опустилась ниже $1 трлн
  • Акции Tesla снизились на торгах после новости, что продажи компании в Европе в январе 2025 года упали на 45%, до 9900 автомобилей. Хотя в целом по отрасли выросли на 37%.
  • Амбиции Tesla в Европе терпят неудачу, констатировал старший аналитик Bloomberg Intelligence Стив Ман. Он отметил, что автопроизводитель сталкивается с конкуренцией на рынке и скандалами, связанными с Илоном Маском.

#новости #tesla

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