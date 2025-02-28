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Полина Лааксо
Деньги

В ОАЭ заявили о готовности к запуску собственной национальной системы платёжных карт Jaywan

Страна рассчитывает укрепить статус «ведущего хаба для цифровых платежей».

  • О том, что финансовая инфраструктура готова к запуску на местном и международном уровнях, рассказала дочерняя структура ЦБ ОАЭ Al Etihad Payments. Так, у потребителей и бизнеса появится местная альтернатива с более низкими транзакционными издержками.
Источник фото: Crypto Council for Innovation
Источник фото: Crypto Council for Innovation
  • Систему будут поддерживать дебетовые, кредитные, а также предоплаченные карты и «все платёжные каналы: сервисы онлайн-переводов, банкоматы, POS-терминалы».
  • Лицензированные финансовые организации будут предлагать два типа карт: монокарты Jaywan для использования в ОАЭ и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии и самих ОАЭ, — и карты в партнёрстве с международными платёжными системами, чтобы упростить их использование за рубежом.
  • Al Etihad Payments уже заключила соглашения с Mastercard, Visa, UnionPay и Discover и подписала меморандум о взаимопонимании с Samsung Gulf Electronics — благодаря этому карты можно будет добавить в электронный кошелёк Samsung и оплачивать покупки с помощью смартфона.
  • Следующий шаг — интеграция с Apple Pay и Google Pay, а также заключение партнёрств с другими странами.
Таня Боброва
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