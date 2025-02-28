В ОАЭ заявили о готовности к запуску собственной национальной системы платёжных карт Jaywan

Страна рассчитывает укрепить статус «ведущего хаба для цифровых платежей». О том, что финансовая инфраструктура готова к запуску на местном и международном уровнях, рассказала дочерняя структура ЦБ ОАЭ Al Etihad Payments. Так, у потребителей и бизнеса появится местная альтернатива с более низкими транзакционными издержками.Источник фото: Crypto Council for InnovationСистему будут поддерживать дебетовые, кредитные, а также предоплаченные карты и «все платёжные каналы: сервисы онлайн-переводов, банкоматы, POS-терминалы».Лицензированные финансовые организации будут предлагать два типа карт: монокарты Jaywan для использования в ОАЭ и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии и самих ОАЭ, — и карты в партнёрстве с международными платёжными системами, чтобы упростить их использование за рубежом.Al Etihad Payments уже заключила соглашения с Mastercard, Visa, UnionPay и Discover и подписала меморандум о взаимопонимании с Samsung Gulf Electronics — благодаря этому карты можно будет добавить в электронный кошелёк Samsung и оплачивать покупки с помощью смартфона.Следующий шаг — интеграция с Apple Pay и Google Pay, а также заключение партнёрств с другими странами.Таня БоброваЧто почитать05.01.2024«Мы — столица бизнеса»: восемь принципов управления, которые сделали Дубай одним из крупнейших деловых центров мира Отрывок из книги «Управляй как шейх. Уроки лидерства от правителя Дубая» Ясара Джаррара, которая выходит в издательстве «Бомбора».#новости