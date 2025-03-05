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Артур Томилко
Деньги

В Telegram-каналах распространили информацию о закрытии действующей кредитной карты клиента «Т-Банка» из-за подключения самозапрета на кредиты — в банке это опровергли

Под закрытие могут попасть только неактивированные кредитки — по которым не проводилось расходных операций, пояснили в компании.

  • 5 марта 2025 года анонимный Telegram-канал «Банкста» опубликовал скриншот сообщения службы поддержки «Т-Банка», в котором клиента уведомили о закрытии кредитной карты в связи с подключением самозапрета на кредиты.
  • Через несколько часов это же изображение опубликовал анонимный Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора». В подписи к скриншоту уже говорилось, что «россиянам начали закрывать действующие кредитки».
Скриншот из Telegram-канала «Банкста» 
Скриншот из Telegram-канала «Банкста» 
  • В «Т-Банке» на запрос vc.ru заявили, что информация о закрытии действующей кредитной карты не соответствует действительности.

По самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты — то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. При этом активированные кредитные карты продолжают действовать, на них самозапрет не распространяется.

пресс-служба «Т-Банка»
  • Возможность подать заявление о самозапрете на выдачу кредитов и займов заработала на Госуслугах 1 марта 2025 года. За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек, рассказали в Минцифры.

#новости #тбанк

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