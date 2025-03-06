Как введённые Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая влияют на мировые курсы — объяснение от Bloomberg

Выжимка материала издания.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая 1 февраля 2025 года. Они вступили в силу с 4 марта 2025-го. Для Мексики и Канады тарифы составляют 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым. Позже для КНР увеличили пошлины до 20%.

Как тарифы влияют на валюту и инфляцию

Если товары из какой-нибудь страны облагаются импортными пошлинами, они становятся дороже для американских потребителей. Это снижает спрос на товары и валюту, нужную для их покупки — а значит влияет на курс этой валюты и повышает курс доллара США. Если введут ответные пошлины на товары из США — курс доллара упадёт.

Тарифы могут привести к инфляции — так как импортные товары стали дороже. От этого может повыситься ожидание, что центробанк США увеличит процентную ставку — а значит, вырастет доходность вкладов.

Но если инфляция длится долго, снижаются потребительские расходы. Предприятия, в свою очередь, тоже начинают сокращать расходы — из-за высоких затрат на производство. В итоге снижается инвестиционная привлекательность страны и спрос на её валюту.

Кому выгодна волатильность курса, а кому нет

Выгодна — инвестиционным банкам и брокерским компаниям, так как они могут выручить больше денег от колебания курсов и разницы в ценах.

А вот для компаний, ведущих торговлю на международном уровне, нестабильность курсов может сделать ведение бизнеса затратнее — так как приходится хеджировать валютные риски (то есть застраховывать их). То же самое касается инвесторов, которые покупают зарубежные активы.

И есть ли волатильность вообще

Не считая резких колебаний отдельных валют — нет. Общий уровень волатильности остаётся стабильным с момента, как Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2025 года.

Несмотря на то, что тарифы уже вступили в силу, существует некоторая неопределённость — смогут ли переговоры снизить их. Например, Трамп уже решил повременить с введением пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Также он готов смягчить ограничения для некоторых сельхозтоваров.

Как тарифы повлияли на курсы доллара, канадского доллара, мексиканского песо и юаня

Колебания курса доллара с 2020-го по 2025 год. Источник: Bloomberg

В начале февраля 2025 года курс доллара вырос по отношению к другим мировым валютам из-за ожидания, что вырастет инфляция и уменьшится темп снижения процентных ставок в США.

Мексиканский песо и канадский доллар, в свою очередь, упали по отношению к курсу доллара. Несмотря на небольшую волатильность, аналитики ожидают, что валюты останутся вблизи этих минимумов.

Насчёт юаня дела обстоят так: Народный банк Китая усилил защиту валюты, чтобы сохранить её стабильность — например, приостановил покупку гособлигаций. Это помогло поддержать юань после падения в январе 2025 года.