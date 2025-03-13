Международные инвесторы в ожидании «оттепели» проявляют больший интерес к российским активам — Bloomberg

Но всё ещё рискуют репутацией.В «последние недели» трейдеры из неназванной брокерской компании Лондона активно «искали» возможность выкупить долларовые облигации «Газпрома», чтобы ответить на спрос со стороны ближневосточных семейных офисов. Оказалось, что владельцы бумаг либо не хотят их продавать, либо же требуют «гораздо больше», чем за них предлагают, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По оценке одного из трейдеров, ограниченность предложения и при этом растущий спрос привели к снижению доходности по российским облигациям в долларах и евро примерно на 5% в феврале 2025 года.Рубль укрепился по отношению к доллару на 13% с начала 2025 года, следует из данных ЦБ. Это привлекает внимание игроков с Уолл-стрит к производным инструментам с привязкой к рублю. Например, к беспоставочным форвардным контрактам.Такие сделки не запрещены санкциями, поскольку в них не вовлечены ни физические активы, ни граждане России. По словам источников Bloomberg, среди брокеров — JPMorgan и Goldman Sachs.Рост интереса — один из наиболее очевидных признаков того, что зарубежные инвесторы «делают ставку» на возвращение России на международную финансовую арену. И если сейчас российские активы продаются с «дисконтом», то когда наступит «оттепель», они могут «резко вырасти в цене».Надежду им дают новости о возможном прекращении огня в Украине. Риски при этом сохраняются: если инвестор начнёт налаживать связи с Россией, но конфликт не завершится и санкции никто не отменит, то пострадает его репутация.Источник фото: BloombergПо словам Bloomberg, западные страны, как бы ни пытались, не смогли полностью изолировать российскую экономику. Многие сырьевые компании избежали санкций из-за рисков подрыва мировой экономики.ЕС сократил торговые обороты с Россией, но та налаживала отношения с восточными странами. Производители техники, автомобилей и прочих потребительских товаров ограничили официальные поставки, но Россия легализовала параллельный импорт, поэтому в стране продаётся «всё: от iPhone до Bentley».Полина ЛааксоДеньги25.02.2022«Конфликт в Украине, возможно, не обвалит мировую экономику сегодня, но точно изменит её на десятилетия вперёд» Коротко о том, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также глобальные поставки продовольствия и материалов для микрочипов, которых и так не хватает.#новости