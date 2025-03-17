Медианная зарплата московских курьеров на март 2025 года на 19% выше, чем у «специалистов с высшим образованием» — Superjob

Мужское население, в том числе работая вахтовым методом, оттягивалось из сельского хозяйства, лёгкой и обрабатывающей промышленности в сектор охранных услуг. Поэтому сейчас это как бы второй сезон, вторая серия: маркетплейсы стали драйверами.