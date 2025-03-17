Медианная зарплата московских курьеров на март 2025 года на 19% выше, чем у «специалистов с высшим образованием» — Superjob

И на 38% выше, чем у кадров без него.Статистику привёл сервис Superjob, изучив 5100 размещённых на сайте вакансий в Москве, пишет РБК. Медианная зарплата — это значение, которое делит график зарплат посередине: половина получает больше указанной суммы, а другая — меньше.Для курьеров в марте 2025 года она составляет 130 тысяч рублей. Для специалистов с высшим образованием — 105 тысяч. Без — 80 тысяч. В некоторых других городах курьерские медианы такие: Санкт-Петербург — 105 тысяч рублей; Екатеринбург — 90 тысяч; Казань, Новосибирск — 85 тысяч; Челябинск, Нижний Новгород — 80 тысяч.По данным сервисов доставки «Яндекса», в 2024 году «средний доход» курьеров составил 91,7 тысячи рублей, на 18,1% больше год к году. В Москве в феврале 2025 года показатель равнялся 114,6 тысячи рублей в месяц.В «Авито Работа» рассказали, что зимой 2024-2025 года «средние» зарплаты для курьеров на машине выросли на 68% год к году, до 130,3 тысячи рублей. Уровень заработка курьеров-самокатчиков — на 12%, до 66,5 тысячи. Но в этих и других компаниях уточняют: реальные ставки зависят от спроса, графика, региона, дальности доставки, объёма, времени суток, вида транспорта.Глава «ВНИИ труда» Владимир Смирнов и профессор Финансового университета Александр Сафонов считают неверным сравнивать медиану курьера с зарплатой всех работников с образованием. В объявлениях для доставщиков могут указывать максимум вместо реалистичных ставок. В вакансиях для более квалифицированных специалистов, наоборот, чаще пишут сумму «от».Источник фото: ТАССПо данным hh.ru, в 2024 году доставщики вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России. В Минпромторге указывали, что сервисы доставки «перетягивают рабочую силу», хотя ничего не производят и работают в убыток.Глава Superjob Алексей Захаров считает, что ситуация, в которой у неквалифицированного персонала «средние зарплаты» выше, чем у квалифицированного, приводит к «деградации человеческого капитала». По словам Сафонова, если и говорить о «деградации», то она началась в 2010-х — с охранников и работников торговли.Мужское население, в том числе работая вахтовым методом, оттягивалось из сельского хозяйства, лёгкой и обрабатывающей промышленности в сектор охранных услуг. Поэтому сейчас это как бы второй сезон, вторая серия: маркетплейсы стали драйверами.Александр Сафонов, профессор Финансового университетаСмирнов и глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов отмечают: проблема «высоких» курьерских доходов не должна влиять на другие отрасли. Чаще всего работа курьером — дополнительный и временный источник денег, а «не карьерный путь или альтернатива основной профессии».К тому же курьерская занятость отличается «колоссальной» текучкой и требует «большой выносливости». А поскольку доставщики нередко самозанятые, на них ложатся и финансовые риски, связанные с болезнями и травмами, и расходы на отпуск.Евгения ЕвсееваДеньги11 марЗарабатывают в среднем 75 тысяч рублей, большинству трудно купить машину — исследование ВШЭ о заработках и тратах среднего класса в России Большинство работает по найму или в бюджетной сфере, у 15% есть свой бизнес, а 12% не работают вовсе. #новости #зарплаты