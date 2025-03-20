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Полина Лааксо
Деньги

Думский комитет по контролю призвал оценить «экономическую обоснованность» текущей ключевой ставки ЦБ

И провести «полномасштабный аудит счетов и операций» регулятора.

  • В комитете напомнили: высокая ключевая ставка влияет на деятельность компаний, «которые опираются на рыночные источники роста», следует из заключения к отчёту о работе Счётной палаты в 2024 году.
  • «Проблематика» также волнует депутатов. Они указали на то, что в отчёте раскрыли не все вопросы, связанные с тем, как решения Банка России сказываются на экономике.
  • Правда, как отмечает «Интерфакс», проверка «экономической обоснованности ключевой ставки» регулятора не закреплена в законодательстве «напрямую».
Источник фото: «РИА Недвижимость»
Источник фото: «РИА Недвижимость»
  • На 20 марта 2025 года ключевая ставка составляет 21% годовых. Очередное заседание ЦБ состоится уже 21 марта. Большинство аналитиков ожидают, что регулятор третий раз подряд сохранит ставку на том же уровне.
  • С февраля «ничего принципиально не поменялось» — «намёки» на улучшение геополитической ситуации «не несут однозначного сигнала». Рубль укрепился, но это вряд ли «окажет существенное влияние на замедление темпов роста цен».

#новости #цб #ключеваяставка

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