Думский комитет по контролю призвал оценить «экономическую обоснованность» текущей ключевой ставки ЦБ

И провести «полномасштабный аудит счетов и операций» регулятора.В комитете напомнили: высокая ключевая ставка влияет на деятельность компаний, «которые опираются на рыночные источники роста», следует из заключения к отчёту о работе Счётной палаты в 2024 году.«Проблематика» также волнует депутатов. Они указали на то, что в отчёте раскрыли не все вопросы, связанные с тем, как решения Банка России сказываются на экономике.Правда, как отмечает «Интерфакс», проверка «экономической обоснованности ключевой ставки» регулятора не закреплена в законодательстве «напрямую».Источник фото: «РИА Недвижимость»На 20 марта 2025 года ключевая ставка составляет 21% годовых. Очередное заседание ЦБ состоится уже 21 марта. Большинство аналитиков ожидают, что регулятор третий раз подряд сохранит ставку на том же уровне.С февраля «ничего принципиально не поменялось» — «намёки» на улучшение геополитической ситуации «не несут однозначного сигнала». Рубль укрепился, но это вряд ли «окажет существенное влияние на замедление темпов роста цен».#новости #цб #ключеваяставка