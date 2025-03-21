Вероятность повышения ставки уменьшилась, отношение к криптовалютам «не сильно изменилось»: о чём говорила Набиуллина после заседания по ключевой ставке

21 марта 2025 года регулятор сохранил её на уровне 21% годовых в третий раз подряд.«Характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жёстких денежно-кредитных условий», и если для возвращения показателя к целевым 4% понадобится повышение ключевой ставки, ЦБ будет готов это сделать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Но отметила: такая вероятность стала ниже.Председатель Банка России также указала на «повышенную неопределённость», связанную в том числе с «внешними условиями». На настроения участников рынков влияют ожидания возможного улучшения геополитической ситуации, но ЦБ опирается на «устойчивые тенденции» и «твёрдые факты».Набиуллина указала, что снижение ставки на заседании 21 марта 2025 года не обсуждалось, его можно ожидать, только когда ЦБ будет уверен, что инфляция устойчиво уменьшается. Инфляционные ожидания населения в марте 2025 года опустились до 12,9% — это минимальное значение с сентября 2024-го.Главу ЦБ спросили, почему несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 21% продолжительное время, ставки по вкладам начали снижаться. Набиуллина пояснила: ставки по депозитам выше ключевой — в целом нестандартная ситуация. Это происходило, в частности, потому что банки ждали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь же ситуация «более-менее в норме».Что касается курсов валют в коммерческих банках (а он часто отличается от установленного ЦБ), регулятор не планирует устанавливать лимиты на разницу курсов и считает, что лучше не вмешиваться в механизм его формирования. Иначе это может привести к тому, что такие операции будут не выгодны кредитным организациям, и они не станут удовлетворять спрос клиентов.Валютный курс в целом влияет на инфляционные ожидания, но есть и другие факторы, отметила Набиуллина. Волатильность на валютном рынке сейчас выше, чем в 2022 году, но чем ниже инфляция, тем стабильнее курс.Говоря о возможном снятии санкций и разморозке российских активов, председатель Банка России отметила: рассуждать на эту тему преждевременно. Новости же о возможном возвращении иностранных брендов на российский рынок ЦБ не учитывает в решении по ставке. Хотя и отмечает: системные условия улучшения внешней торговли — дезинфляционны, но при условии, что расширяется не только импорт, но и экспорт.Отношение ЦБ к криптовалютам «не сильно изменилось»: они слишком волатильны и часто используются для непрозрачных операций. Вместе с тем регулятор считает, что «пришло время для выстраивания регуляторной среды». В марте 2025 года ЦБ предложил ввести экспериментальный режим для сделок с криптовалютами для «особо квалифицированных» инвесторов и запретить расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне эксперимента.На пресс-конференции Набиуллину также спросили, как она относится к мемам про ЦБ. Она ответила: «Нормально отношусь, особенно когда шутки смешные». Скриншот vc.ru#новости #цб #ключеваяставка