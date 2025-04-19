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Ася Карпова
Деньги

Ford приостановила поставки дорогих автомобилей в Китай из-за тарифов — WSJ

Китайские пошлины на импорт премиальных моделей выросли до 150%.

  • Американский автопроизводитель прекратил поставлять в Китай дорогие модели марки на неделе, которая началась 14 апреля 2025 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Среди них пикапы F-150 Raptor, внедорожники Bronco, спортивные автомобили Mustang, а также внедорожники Navigator от подразделения Lincoln — оно производит для Ford автомобили премиум-сегмента.
Ford Mustang. Источник: Conoce Autos
Ford Mustang. Источник: Conoce Autos
  • В 2024 году Ford поставила в Китай около 5500 автомобилей моделей из списка. В среднем за год в последние десять лет компания ввозила 20 тысяч таких автомобилей.
  • В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая, а в апреле повысил их до 54%. 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт.
  • На момент написания заметки суммарные пошлины США в отношении Китая увеличились до 145%. Пошлины КНР на премиальные автомобили составляют 150%, отмечает Wall Street Journal.
  • При этом Ford продолжает экспортировать в Китай двигатели и трансмиссии.
Артур Томилко
Деньги
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Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.

Фото Reuters

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