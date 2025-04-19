Ford приостановила поставки дорогих автомобилей в Китай из-за тарифов — WSJ

Китайские пошлины на импорт премиальных моделей выросли до 150%.Американский автопроизводитель прекратил поставлять в Китай дорогие модели марки на неделе, которая началась 14 апреля 2025 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.Среди них пикапы F-150 Raptor, внедорожники Bronco, спортивные автомобили Mustang, а также внедорожники Navigator от подразделения Lincoln — оно производит для Ford автомобили премиум-сегмента.Ford Mustang. Источник: Conoce AutosВ 2024 году Ford поставила в Китай около 5500 автомобилей моделей из списка. В среднем за год в последние десять лет компания ввозила 20 тысяч таких автомобилей.В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая, а в апреле повысил их до 54%. 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт.На момент написания заметки суммарные пошлины США в отношении Китая увеличились до 145%. Пошлины КНР на премиальные автомобили составляют 150%, отмечает Wall Street Journal.При этом Ford продолжает экспортировать в Китай двигатели и трансмиссии.Артур ТомилкоДеньги3 апр«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.#новости