Volvo сократит 800 работников на трёх американских заводах из-за тарифов Трампа

Также из-за пошлин DHL отказалась от поставок части товаров в США.Завод Volvo. Источник: Magnus HallgrenИз-за тарифов на грузоперевозки снижается спрос на грузовые автомобили Volvo, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Она планирует уволить до 800 работников на трёх предприятиях в США в течение следующих трёх месяцев.На заводах Volvo в Северной Америке работает около 20 тысяч сотрудников.«Тарифная война» Трампа также заставила DHL приостановить доставку в США всех товаров дороже $800. По новому закону, с 5 апреля 2025 года посылки с таможенной стоимостью выше этой суммы должны проходить полноценную проверку — раньше процедура касалась только товаров дороже $2500. Это приводит к «многодневными задержками транзитных перевозок в США из любой страны».Президент Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. 9 апреля 2025 года он объявил о «паузе» во введении масштабных пошлин для других стран. Она продлится 90 дней, на это время будет действовать ставка в 10%.18 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что президента убедили приостановить ввод пошлин глава Министерства финансов Скотт Бессент и глава Министерства торговли Говард Лютник.Евгения ЕвсееваМнения14 апр«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.#volvo #новости