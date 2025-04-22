Сервис для общения с клиентами через ботов ManyChat Микаэла Яна привлёк $140 млн

Услугами стартапа с российскими корнями в том числе пользуются Nike, The New York Times и Yahoo.Основатель ManyChat Микаэл Ян. Источник: страница Микаэла Яна в Facebook*Стартап выпускника «Высшей школы экономики» Микаэла Яна привлёк $140 млн от Summit Partners и других в раунде B.ManyСhat помогает бизнесу создавать чат-ботов для общения в мессенджерах. Сейчас у компании 1,5 млн клиентов, среди которых Nike, The New York Times и Yahoo. Она ежегодно отправляет «миллиарды» сообщений от имени пользователей в TikTok, Instagram*, WhatsApp* и Messenger*, рассказал Ян изданию TechCrunch.Оценку стартапа не раскрывают. ManyChat «в основном» прибылен — по словам основателя, он «всегда работает на грани безубыточности». Инвестиции направят на внедрение искусственного интеллекта в платформу.Микаэл Ян, сын основателя ABBYY, запустил ManyChat в 2015 году. Стартап прошёл в акселератор 500 Startups и получил финансирование в размере $125 тысяч. В апреле 2019 года компания привлекла $18 млн от венчурного фонда Bessemer Venture Partners при оценке в $58 млн.Истории05.12.2017«До 90% пользователей открывают сообщения ботов ManyChat, из них до 40% — переходят по ссылкам» Основатель платформы для маркетинга в мессенджерах Микаэл Ян о разработке сервиса, работе над ошибками и программе акселератора 500 Startups. *Meta, которая владеет Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #manychat