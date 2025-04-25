Британский стартап Jiffy с основателями из России, переименовавшийся в Cloud Retail, привлёк $3 млн

Деньги пойдут на разработки и расширение присутствия сервиса в странах, где он уже работае��.Скриншот vc.ruРаунд возглавил Somersault Ventures, к нему присоединились Pre-Seed to Succeed, AddVenture и другие инвесторы, пишут The Grocery и Tech Funding News.Инвестиции пойдут на расширение системы управления онлайн-торговлей. Они позволят ускорить разработки и увеличить присутствие сервиса в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки.Jiffy запустили в 2021 году бывший глава X5 Food Tech Владимир Холязников, сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов, Игорь Демишев и Марат Болатов. Они развивали Jiffy в Лондоне как сервис доставки еды за 15 минут. За время работы он получил $35 млн инвестиций, в том числе от фондов Heartland, Flint Capital, Baring Vostok и братьев Бухманов — основателей Playrix.В 2022-м компания решила изменить стратегию и стала позиционировать себя как разработчик SaaS-продуктов и on-premise-решений для разных ниш онлайн-торговли. После этого Jiffy привлёк ещё $2,2 млн в 2023-м, а затем переименовался в Cloud Retail.Полина ЛааксоСервисы18.07.2022Почему сервисы доставки еды за 15 минут «сжимаются» один за другим Пока никто из них не смог победить правила экономики.Фонду Льва Левиева и братьям Бухманам принадлежат доли в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru и DTF.#новости #jiffy #cloudretail