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Евгения Евсеева
Деньги

Британский стартап Jiffy с основателями из России, переименовавшийся в Cloud Retail, привлёк $3 млн

Деньги пойдут на разработки и расширение присутствия сервиса в странах, где он уже работае��.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Раунд возглавил Somersault Ventures, к нему присоединились Pre-Seed to Succeed, AddVenture и другие инвесторы, пишут The Grocery и Tech Funding News.
  • Инвестиции пойдут на расширение системы управления онлайн-торговлей. Они позволят ускорить разработки и увеличить присутствие сервиса в странах ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки.
  • Jiffy запустили в 2021 году бывший глава X5 Food Tech Владимир Холязников, сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов, Игорь Демишев и Марат Болатов. Они развивали Jiffy в Лондоне как сервис доставки еды за 15 минут.
  • За время работы он получил $35 млн инвестиций, в том числе от фондов Heartland, Flint Capital, Baring Vostok и братьев Бухманов — основателей Playrix.
  • В 2022-м компания решила изменить стратегию и стала позиционировать себя как разработчик SaaS-продуктов и on-premise-решений для разных ниш онлайн-торговли. После этого Jiffy привлёк ещё $2,2 млн в 2023-м, а затем переименовался в Cloud Retail.
Полина Лааксо
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Почему сервисы доставки еды за 15 минут «сжимаются» один за другим

Пока никто из них не смог победить правила экономики.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.newyorkfamily.com%2Ffridge-no-more-fresh-produce-more-delivered-in-15-minutes%2F&postId=464863" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">New York Family</a>

Фонду Льва Левиева и братьям Бухманам принадлежат доли в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru и DTF.

#новости #jiffy #cloudretail

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