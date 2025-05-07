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Полина Лааксо
Деньги

«Аэрофлот» и «Россия» оформят «вынужденный» возврат пассажирам рейсов, отменённых из-за ограничений на полёты в некоторых российских аэропортах

Их вводили 6 и 7 мая 2025 года.

  • Речь идёт о рейсах под кодом SU. Если билет куплен на сайте или в офисе продаж «Аэрофлота», возврат пройдёт автоматически. Срок зачисления денег зависит от банка, где обслуживается пассажир.
  • Те, кому оформили возврат, могут в течение трёх суток от времени отменённого рейса купить новый билет с сохранением маршрута, тарифа и класса, но вылет по нему должен быть в пределах семи дней от даты отменённого.
  • Пассажиры, которые оформили билеты в сторонних агентствах, должны обратиться за возвратом к ним же.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
Карина Пардаева
Транспорт
«Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» отменили часть рейсов из-за ограничений на полёты в некоторых российских аэропортах

Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса и обращаться в колл-центры авиакомпаний.

#новости

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