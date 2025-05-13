Официальный курс доллара — 80,55 рубля.Центробанк опустил курс евро на 14 мая 2025 года почти на 42 копейки — до 89,7 рубля, курс доллара упал на 34 копейки — до 80,55 рубля. Официальный курс юаня — почти 11,16 рубля, что на 2 копейки меньше, чем днём ранее. В предыдущий раз ниже 90 рублей евро опускался 29-31 марта 2025 года, отмечает «РБК Инвестиции».На межбанковском рынке к 17:56 мск курс доллара составляет 80,34 рубля, евро — 89,65 рубля. Утром 13 мая 2025 года курс доллара падал на межбанке ниже 80 рублей впервые с 21 апреля.Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты считают, что укреплению рубля в моменте способствуют ожидания по поводу возможных прямых переговоров России и Украины. При этом спрос на валюту у импортёров «сдержанный», а экспортёры по-прежнему продают больше валютной выручки.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют