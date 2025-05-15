Исключение — платежи в адрес юрлиц.С 15 мая 2025 года в России вступил в силу закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег, сообщил ЦБ.Если клиент попадёт в базу регулятора о мошеннических операциях, но банк решит не приостанавливать обслуживание, он не сможет переводить себе или другим пользователям больше 100 тысяч рублей в месяц. Если сведения попали в базу регулятора от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.На платежи в адрес юрлиц ограничения не распространяются, отметили в ЦБ. То есть пользователь сможет, например, покупать товары на маркетплейсах или оплачивать услуги.Если клиент хочет сове��шить перевод на сумму свыше 100 тысяч рублей, он должен обратиться в банк с паспортом. Если обжаловать попадание в базу регулятора — обратиться с заявлением в свой банк (тот перенаправит заявление в ЦБ) или направить заявление регулятору через интернет-приёмную.Положение о борьбе с дропперами прописано в законе о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам, который в феврале 2025 года подписал президент России Владимир Путин.В марте 2025 года Минцифры предложило обязать банки выплачивать компенсацию пострадавшим от дропперов. Мера войдёт в новый пакет поправок по борьбе с мошенничеством. Тогда же ЦБ сообщил, что обсуждает идею ввести ограничение на количество оформленных на человека карт для борьбы с дропперами — например, до пяти в одном банке.#новости #цб