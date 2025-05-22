Госдума поддержала в первом чтении законопроект о начале широкого использования цифрового рубля с 1 июля 2025 года

Такие сроки предлагал ЦБ, но потом сообщил, что их перенесут.Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о поэтапном начале широкого использования цифрового рубля и внедрении универсального платёжного кода для оплаты товаров и услуг. Об этом пишет ТАСС.Согласно документу, системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность получать услуги на платформе цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Банки с универсальной лицензией — с 1 июля 2026 года, остальные — с 1 июля 2027 года.Компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей должны будут внедрить возможность расчётов цифровыми рублями с июля 2025 года. С выручкой более 20 млн рублей — с июля 2026 года, остальные — с июля 2027 года. Продавцы и владельцы агрегаторов также должны обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями.Такие же сроки предлагал ввести ЦБ. В феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдёт позже, чем планировалось, но сроки не называла. По словам источников Frank Media, регулятор обсуждал с банками перенос внедрения цифрового рубля на середину 2026 года.Законопроект также вводит понятие «универсальный платёжный код» и обязывает использовать его для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг. Оператором станет Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор системы «Мир»).Операторов денежных переводов с 1 января 2026 года обяжут предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них в виде универсального платёжного кода.ЦБ сообщил о разработке универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг летом 2024 года. Осенью того же года — что хочет законодательно закрепить работу на платёжном рынке универсального QR-кода и обязать магазины принимать его на кассах.#новости #цифровойрубль