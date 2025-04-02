ЦБ планирует перенести внедрение цифрового рубля на середину 2026 года — Frank Media

До этого регулятор хотел начать его массовое использование с июля 2025 года, но отложил планы.Такие сроки ЦБ обсуждает с банками, рассказали Frank Media топ-менеджеры четырёх крупных игроков из числа банков и вендоров. В феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдёт позже, чем планировалось, но сроки не называла.До этого ЦБ предлагал начать массовое использование цифрового рубля с 1 июля 2025 года: системно значимые банки должны были начать открывать счета и проводить операции, а бизнес — принимать платежи.Собеседники Frank Media утверждают, что на перенос сроков повлияло «множество причин». Среди них — обсуждение возможных проблем при отключениях от электроэнергии и вопросы к работе банков с базами данных в автоматических банковских системах — не у всех «успешно прошла попытка мигрировать с решений Oracle».В ЦБ заявили, что дату запуска ещё не определили. «Мы её объявим позже, после обсуждения с банками наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели», — добавили в пресс-службе.Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.Регулятор и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. В апреле 2025 года глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина говорила, что количество физлиц — участников пилота выросло до 2000, юрлиц — до 50. Валерия ИльинаДеньги24.09.2024Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться Рассказываем о новой валюте простыми словами.#новости #цифровойрубль