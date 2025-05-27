Структура «Т-Технологий» и «Интерроса» вошла в число совладельцев «Яндекса»

Она купила компанию, которая в 2024 году получила 10% ЗПИФ «Консорциум.Первый».«Каталитик пипл», которой владеют «Т-Технологии» (головная компания «Т-банка») и «Интеррос» Владимира Потанина, 26 мая 2025 года получила 100% ООО «Меридиан-Сервис», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.«Меридиан-Сервис» входила в консорциум инвесторов, выкупивших в 2024 году российский бизнес «Яндекса». В результате сделки структура получила 10% ЗПИФ «Консорциум.Первый», который стал основным владельцем МКАО «Яндекс».До этого «Меридиан-Сервис» контролировал экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов, отмечает «Интерфакс». В «Т-Технологиях», «Интерросе» и «Яндексе» на запрос агентства не ответили.В отчёте за первый квартал 2025 года «Т-Технологии» сообщили, что получили 50,1% в «Каталитик пипл», которая владеет 64% банка «Точка». Ещё 49,99% остались у «Интерроса» Владимира Потанина (находится под санкциями США и Великобритании).Последний также выступает крупнейшим акционером «Т-Технологий». Весной 2022 года «Интеррос» выкупил долю основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, которая составила 35%, а летом 2024-го увеличил её до 44,1%.Тогда же «Тинькофф» сменил название на «Т-Банк», обновил бренды других продуктов и сервисов. Головную компания переименовали в «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг». Группа также присоединила «Росбанк» в качестве филиала.#новости #яндекс #тбанк #интеррос