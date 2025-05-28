Производители спецтехники и депутаты предложили очередные правила для возвращения иностранных компаний в Россию

По их мнению, нужно поделить возвращающихся на две категории и предъявлять к ним разные требования. К «бывшим инвесторам» авторы концепции предлагают отнести тех, чьё «присутствие на российском рынке связано с наличием мощностей на территории страны», и фирмы, чьё возвращение должна регулировать комиссия по контролю за иностранными инвестициями, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константина Бабкина.Они должны будут перечислять единоразовые взносы в 10% от выручки на российском рынке за 2021 год в Фонд возрождения новых и приграничных регионов, а также зачислять туда по 2% годовой выручки от работы в России на протяжении десяти лет с момента возобновления работы в стране.«Прямыми импортёрами» хотят считать компании, которые сами ограничили поставки в страну, попали в санкционные списки или же производят товары двойного назначения. Их обяжут получать лицензии на импорт от Торгово-промышленной палаты (ТПП) и предоставлять ежегодные отчёты и подтверждающие документы, чтобы эти лицензии продлевать.Документ подготовили совместно с ЛДПР и отправили его на рассмотрение в ТПП, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общественную палату.Источник фото: «РИА Новости»В феврале 2025 года Владимир Путин поручил правительству подумать, как «отрегулировать взаимодействие российских предприятий и предприятий конкурентов, чтобы обеспечить нацпроизводителям определённые преимущества», но не нарушить правила Всемирной торговой организации.В мае с предложениями о том, какими могут быть условия для возвращающегося бизнеса, выступили РСПП, ТПП и «Деловая Россия». Среди идей: обязательный «инвестиционный взнос».В Госдуме же предлагают ограничить исполнение опционов на обратный выкуп российских активов. Новые владельцы смогут отказаться отдавать обратно бизнес при наличии ряда условий. Например, если продажу организовали «недобросовестно».Полина ЛааксоДеньги14 мар60 запросов, 21 ответ, ноль подтверждений: The Bell опросило крупнейший по выручке западный бизнес о планах вернуться в Россию О его возможном возвращении заговорили российские власти — предупредив, что условия будут жёсткими.#новости