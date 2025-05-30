«Рокетбанк» возобновит работу в июле 2025 года

В июне бывших клиентов начнут привлекать для тестирования нового приложения. Проект будет работать по лицензии «Совкомбанка», рассказали в «Рокетбанке».Запуском будут руководить сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Роберт Сабирянов и Антон Захаров. В Москве и Санкт-Петербурге он намечен на июль 2025 года.Клиенты смогут оформлять дебетовые и кредитные карты, вклады, накопительные счета и кредиты наличными.Сервис будет делать упор на «человечное» взаимодействие между банком и клиентами за счёт геймификации и новой системы лояльности, говорят в компании. Пользователям также будут доступны «лайфстайл-проекты, связанные с ресторанами и шопингом».Таня БоброваДеньгивчера«О как»: Telegram-канал «Рокетбанка» опубликовал первый с 2020 года пост Банк объявил о закрытии в январе 2021 года. В конце 2024-го источники «Ъ» сообщили, что платформу выкупил «Совкомбанк».«Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексй Колесников и Михаил Провизион. В 2016-м банк выкупил «Открытие», который затем попал под санацию ЦБ.До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка». Покупателем стала Qiwi. В марте 2020 года Qiwi сообщила о планах свернуть проект. «Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии в январе 2021 года.Осенью 2024 года источники «Ъ» рассказали, что финтех-платформу «Рокет» у Qiwi купил «Совкомбанк». По данным газеты, проект планировали перезапустить. В «Совкомбанке» официально информацию не комментировали.У «Qiwi Банка» ЦБ отозвал лицензию в начале 2024 года. Суд принял решение о его ликвидации.#новости #рокетбанк